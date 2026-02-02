Giuseppe Petrocchi sustituye al cardenal Schönborn como presidente de la comisión de supervisión del banco vaticano

Archivo - La Plaza de San Pedro del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cardenal italiano Giuseppe Petrocchi ha asumido la presidencia de la Comisión Cardenalicia supervisora del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el conocido como 'banco vaticano', en sustitución del cardenal Christoph Schönborn, que se jubila a los 81 años, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

En su discurso de despedida, el cardenal Schönborn, que dirigió la comisión durante 12 años, ha expresado su agradecimiento al Papa Francisco "por su valioso, firme y esclarecedor apoyo durante el largo y exigente proceso de reforma del IOR".

También ha dado las gracias al director general, Gian Franco Mammì, y al Consejo de Supervisión presidido por Jean-Baptiste de Franssu. La transformación del instituto, bajo la dirección del experto financiero francés, en los últimos años ha "recibido un gran reconocimiento y aprecio en la comunidad financiera internacional", según Schönborn.

De Franssu ha destacado el "dedicado servicio y decidido liderazgo" de Schönborn. "Su sabiduría, discernimiento y caridad evangélica han sido fundamentales para que el Instituto pueda llevar a cabo su misión al servicio del Santo Padre y de la Iglesia. Ha sido un inmenso privilegio y una gran gracia compartir estos últimos doce años de servicio y compañía. Nos complace continuar nuestra estrecha colaboración con la Comisión, que ha desempeñado un papel fundamental en este camino, garantizando que el IOR siga siendo una institución de referencia para el mundo católico", ha asegurado.

Por su parte, el nuevo presidente del IOR, el cardenal Petrocchi, que ha sido miembro de la comisión desde 2020, ha afirmado que, a lo largo de los años, ha sido "testigo directo de los importantes avances que el Instituto ha logrado al servicio del Santo Padre y de la Iglesia universal" y ha añadido que el camino emprendido proseguirá "con un espíritu de mejora continua y cooperación sinérgica, con pleno respeto a la ética católica y a los principios de transparencia y responsabilidad compartida".

El cardenal y religioso español Ángel Fernández Artime, que fue nombrado por el Papa León XIV como nuevo miembro de la comisión cardenalicia del IOR el pasado 20 de enero, ha participado por primera vez en una reunión de la comisión.

El IOR es la única institución del Estado de la Ciudad del Vaticano autorizada a prestar servicios financieros profesionales. Gestiona activos conforme a la doctrina social de la Iglesia Católica y, según sus propias cifras, atiende a más de 12.000 clientes eclesiásticos en más de 110 países.