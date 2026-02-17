El Gobierno acuerda 1,36 millones para la atención de menores no acompañados solicitantes de asilo en Madrid

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Consejo, a 17 de febrero de 2026 en Madrid. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha acordado este martes destinar más de 1,36 millones de euros para la atención de menores no acompañados solicitantes de protección internacional que se encuentran en la Comunidad de Madrid.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un acuerdo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la prestación de estos servicios por un importe de 1.365.000 euros.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Supremo requirió al Gobierno para que en un plazo de 30 días se hiciera cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo de los que se encarga la Comunidad de Madrid.

En un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el alto tribunal se refería así a los menores no acompañados que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de pedirla y apelaba a "la necesaria colaboración y cooperación de la comunidad autónoma requirente".

La Comunidad de Madrid interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación del requerimiento efectuado el 9 de julio de 2025 al Gobierno de España para que adoptara lo solicitado y, además, pidió la medida cautelar que fue aceptada por la Sala.

Los magistrados dispusieron que las actuaciones deberían desarrollarse "bajo el principio del superior interés del menor" y que el Gobierno debería dar cuenta al Supremo al finalizar ese plazo de un mes, de lo que ha hecho para cumplir lo requerido.

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, envió recientemente una carta a la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que recordaba que la Administración regional había atendido en el último año a 117 menores que habían pedido protección internacional, una competencia exclusiva estatal.

En ella solicitaba celeridad al Ejecutivo de Pedro Sánchez para adoptar "con la máxima celeridad" las medidas necesarias para garantizar el acceso real y previo al SAPI --Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional-- de los menores solicitantes de protección internacional, "en estricto cumplimiento del mandato judicial".