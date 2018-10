El Gobierno afirma que "hay mayor pluralidad" en RTVE con Rosa María Mateo al frente que en la etapa del PP

Actualizado 25/09/2018 18:07:25 CET

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes 25 de septiembre que "no ha habido purga" en la Corporación pública tras la llegada de Rosa María Mateo como administradora única provisional y ha añadido que, "por su puesto, en este momento, hay mayor pluralidad en RTVE" que cuando el Partido Popular gobernaba.

"No es verdad. No es real", ha manifestado la titular de la cartera de Hacienda durante la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Senado al ser preguntada sobre si considera que se respeta la pluralidad "cuando la Administradora provisional única de la Corporación RTVE ha purgado a todos los editores de los servicios informativos y a la práctica totalidad de los jefes de área".

El senador 'popular' Tomás Cabezón ha replicado que no le extraña que "diga que no ha habido purga viniendo de la escuela de Canal Sur", a lo que la ministra ha espetado: "Lo haré una y otra vez. Cada vez que ustedes ataquen a Andalucía, a sus instituciones, a su gobierno democrático me tendrán defendiendo los intereses de Andalucía, también la profesionalidad de los trabajadores de Canal Sur, de todos los miembros de los equipos técnicos".

Según ha asegurado el parlamentario del grupo 'popular', "en los servicios informativos de RTVE se ha producido en los dos últimos meses una brutal purga de decenas de profesionales, cuyo único delito era haber logrado el liderazgo de audiencia de los Telediarios durante 22 meses consecutivos".

Tras leer la definición de la palabra purga, el senador ha señalado que "en nombre del Gobierno socialista y de sus socios ha destilado con esta expulsión masiva el talante más vengativo, más insensato y más resentido que podían imaginar cualquiera de los trabajadores" de la Corporación. Cabezón ha añadido que el resultado es una "humillante represalia para muchos trabajadores" que tiene como primera consecuencia "que se han perdido espectadores".

El senador ha manifestado que "la ayuda de TVE", a su juicio, se hace "imprescindible" para el Gobierno. "Y al grito de 'Salvar al Doctor Sánchez', las redacciones de TVE se agitan con un desmentido tras otro, una opinión y la contraria, una prueba del plagio y la siguiente", ha relatado, para después agregar que los Informativos "ni son plurales ni son objetivos ni son independientes ni tampoco neutrales".

"¿Acaso la televisión publica era más plural cuando el Consejo de Informativos de RTVE dio hasta 230 ejemplos de malas prácticas cuando ustedes gobernaban, cuando estaba al frente el señor José Antonio Sánchez?", ha replicado Montero.

En este sentido, la ministra ha cuestionado al senador del PP si tenía más pluralidad la televisión "cuando justamente se abrió una investigación por parte del Parlamento Europeo". "Habla usted de purga cuando los nombramientos que se han realizado en esta etapa han recaído en profesionales de reconocido prestigio que formaban parte de RTVE", ha subrayado.

La ministra ha preguntado a Tomás Cabezón si considera que "tiene mayor legitimidad" José Antonio Álvarez Gundín, elegido "solo con el 3,75% de los apoyos frente a la actual directora de Informativos (Begoña Alegría) que ha sido respaldada con el 85% del apoyo de sus compañeros". "¿Dónde hay mayor pluralidad?", ha concluido.