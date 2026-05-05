El Gobierno aprueba 652 plazas nuevas para los Organismos Públicos de Investigación

Archivo - Dos técnicos trabajan en la sala de criopreservación de células el Hospital Clínic, a 28 de septiembre de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un total de 652 plazas nuevas por el turno de acceso libre para personal científico, técnico de apoyo a la investigación y de gestión en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU).

Esto supone un incremento "de más del 8%" respecto al año anterior en turno libre. En concreto, las plazas de nueva creación en las escalas científicas aumentan un 5%, mientras que en las escalas técnicas lo hacen en más de un 11%. Por otra parte, también se han aprobado 666 plazas de promoción interna.

En comparación con la Oferta de Empleo Público de 2025, las escalas técnicas se han incrementado un 22%. "Este aumento permite el ajuste del número de plazas de promoción interna a la proporción real de personal de las escalas técnicas existente en los OPI, facilitando así su progresión profesional en condiciones similares a las del personal investigador", ha señalado el Ministerio de Ciencia.

La ministra del ramo, Diana Morant, ha destacado el incremento de plazas de personal técnico y de gestión como parte del compromiso del Gobierno con un sistema científico "más equilibrado". "Reforzar estos perfiles en los centros de investigación permitirá acompañar mejor el talento científico y avanzar hacia una administración más ágil y menos burocrática", ha subrayado.