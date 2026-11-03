El Gobierno aprueba un decreto para implantar la radio digital terrestre en España con tecnología DAB+

Archivo - La ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha informado de cuáles han sid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que pone en marcha la implantación de la radio digital terrestre en España con tecnología Digital Audio Broadcasting Plus (DAB+).

Así lo ha anunciado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha señalado que la evolución a DAB+ permite "un uso más eficiente del espectro y mejora la codificación de la señal de audio, haciéndola más robusta ante interferencias".

Respecto a su implantación, el departamento que dirige Óscar López ha señalado que será "sencilla y no tendrá ningún impacto" sobre la red existente, ya que "bastará con que los operadores de la red de difusión adapten la codificación de la señal, sin necesidad de introducir una nueva tecnología de transmisión, ni de establecer fases de "apagado" de la tecnología anterior (DAB)".

El Ministerio ha destacado, además, que la tecnología DAB+ permite el sonido multicanal o envolvente, un formato de audio más avanzado que el sonido estéreo. También posibilita la incorporación de nuevas funcionalidades, como el Sistema de Alerta Automática de Seguridad (ASA, por sus siglas en inglés).

"Ese sistema permite a las autoridades enviar avisos urgentes e información relevante específicamente a las zonas afectadas en situaciones de emergencia, que se reciben automáticamente en los receptores DAB+ compatibles", ha apuntado.

Además, ha manifestado que permite transmitir indicaciones e información adicional en forma de texto e imágenes a través de las pantallas de los receptores de radio.

El Real Decreto amplía las obligaciones de cobertura del servicio público de radiodifusión de RTVE frente a sus obligaciones actuales con la tecnología DAB. RTVE deberá alcanzar progresivamente al 80% de la población en un plazo de 30 meses, incluyendo el 70% de las poblaciones de más de 25.000 habitantes. Adicionalmente, en este plazo de 30 meses también deberá cubrir el 70% de las autopistas y autovías.

En cuanto a los receptores, ha indicado que los más modernos tienen incorporada ya esta tecnología y la normativa europea exige que todos los vehículos nuevos comercializados en la Unión Europea incluyan receptores compatibles con DAB+.

En una primera fase, la adopción de DAB+ será obligatoria únicamente para los operadores de ámbito estatal, mientras que los autonómicos y locales podrán incorporarla de forma voluntaria.

Posteriormente, cada comunidad autónoma determinará la fecha a partir de la cual todas las emisiones de su ámbito territorial deberán realizarse exclusivamente mediante DAB+, de forma obligatoria y sincronizada.