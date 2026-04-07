El Gobierno aprueba un nuevo Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología para reforzar su capacidad de respuesta

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes mediante un real decreto un nuevo Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con el objetivo de adaptar su régimen jurídico y reforzar su capacidad de respuesta ante los retos actuales y futuros.

Según recogen las referencias del Consejo de Ministros, la norma actualiza las referencias normativas y los aspectos técnicos de la agencia. Además, revisa las funciones de los órganos de Gobierno de la Aemet --incluyendo el Consejo Rector y la Comisión de Control-- y "adecua su estructura" al modelo de agencias estatales, "estableciendo una separación entre funciones de gobierno y ejecutivas".

De este modo, se configura como potestativa "la existencia de una Comisión Permanente, de conformidad con lo previsto en la citada ley y su carácter de proveedor de servicios meteorológicos".