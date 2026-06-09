El Gobierno aprueba el Plan de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales con 13 ministerios implicados

Archivo - Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, a 7 de marzo de 2026, en Proaza, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adopción del Plan de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y otras medidas para el periodo estival, con un dispositivo "similar" al desplegado durante años anteriores. En este marco, ha recalcado que la prevención contra los fuegos y la coordinación son "esenciales".

"Involucra el trabajo de hasta 13 ministerios y conlleva un dispositivo similar al de años anteriores formado por efectivos de las Brigadas de Incendios Forestales (BRIF), la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSCE)", ha avanzado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Asimismo, la ministra ha recordado que el mes de mayo fue "muy cálido" y "especialmente seco", según avanzó ayer la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "Por ello toda labor de prevención y coordinación resulta esencial ante los riesgos propios del verano y de las altas temperaturas", ha señalado.