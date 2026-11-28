MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha informado de que no se ha detectado contaminación a lo largo de la ruta de remolque del buque Med Emre, que naufragó a unas 20 millas de Ibiza, y se está monitorizando una mancha de combustible ya envejecido en la zona de zozobra, de unas 5 x 0,5 millas y de baja intensidad.

En la tarde de este viernes, a las 18 horas, se inició el remolque del buque por la salvamar Clara Campoamor con destino la dársena de Escombreras del puerto de Cartagena.

Fuentes del Ministerio de Transportes han asegurado que se trata del único puerto seguro que reúne las condiciones de profundidad, espacio para la operación y seguridad necesarias, tras descartar los técnicos marítimos la viabilidad de otros puertos o de realizar los trabajos de recuperación en alta mar.

Según Transportes, el remolque se está realizando a muy baja velocidad de entre 1 y 2 nudos, con todas las precauciones. "La inspección de todos los parámetros del casco y flotabilidad son positivos y permanecen estables", han asegurado desde el Ministerio.

La información facilitada por el Gobierno apunta a que, a lo largo de la ruta de remolque hasta el momento, no se ha detectado contaminación. Se está monitorizando, eso sí, una mancha de combustible ya envejecido en la zona de zozobra, de 5 x 0,5 millas, de baja intensidad.

CONTINÚAN LAS REUNIONES

Hoy han continuado las reuniones del grupo de coordinación entre las distintas administraciones involucradas. En ellas participan los técnicos de los organismos competentes de los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, las delegaciones del Gobierno, los ministerios para la Transición Ecológica y Reto Demográfico e Interior, la autoridad portuaria de Cartagena y el armardor.

Estas reuniones continuarán en los próximos días para compartir la evolución del proceso de recuperación del buque de manera constante y coordinar las actuaciones necesarias.

RECURSO DEL GOBIERNO MURCIANO

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha confirmado esta mañana, tras la reunión de urgencia mantenida para evaluar "la situación arriesgada, preocupante y peligrosa" del traslado del buque Med Emre, que el Ejecutivo autonómico va a presenta un recurso al TSJ de Madrid para que se suspenda ese traslado.

En compañia de la alcaldesa de Cartagena, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, al presidente de COEC, el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, el presidente de la Autoridad Portuaria y miembros del gobierno regional, ha señalado que "ahora mismo, un peligro potencial ya se dirige hacia las costas de Cartagena y la Región de Murcia".