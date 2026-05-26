El Gobierno autoriza 54,3 millones para daños por inundaciones de este invierno y desastres de otros años

Archivo - Desalojados 350 vecinos de Ubrique (Cádiz) por desbordamiento del río y movimientos de tierra. A 08 de febrero de 2026 en Ubrique, Cádiz, Andalucía (España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 54,3 millones de euros para paliar daños por inundaciones de este invierno y ampliar créditos relacionados con desastres de otros años como la borrasca Filomena de 2021 y la dana de 2024, según ha informado Moncloa.

En concreto, ha aprobado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 48.476.557,44 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para atender daños por inundaciones y otros fenómenos en 14 comunidades autónomas y Ceuta entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

Estas ayudas podrán cubrir hasta el 50% del coste de obras de reparación o restitución llevadas a cabo por administraciones locales de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal y de la red viaria.

Los proyectos beneficiarios se darán en zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Murcia y en la ciudad de Ceuta.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado otro acuerdo por el que se ha ampliado el crédito en el Ministerio del Interior para atender la concesión de ayudas a entidades locales, a empresas privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro como consecuencia de situaciones de emergencia motivada por siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia.

Este tiene un importe de 4.744.548,83 euros y se financiará con cargo al Fondo de Contingencia. Con este dinero se han ampliado los créditos para paliar los daños causados por situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica acaecidas durante los últimos años y asociadas a lluvias torrenciales, tormentas, inundaciones, desbordamientos de cauces, desprendimientos, incendios forestales, nevadas y tornados, entre otras la borrasca Filomena en 2021.

Por último, ha autorizado también la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 1.204.846,69 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para financiar los gastos del encargo a TRAGSATEC de tramitación de expedientes de ayudas en daños en viviendas y enseres causados por la dana de 2024.