Gobierno y CC.AA. acuerdan el reparto de más de 107 millones de euros para formación de trabajadores en centros públicos

La Conferencia Sectorial de Formación Profesional para personas trabajadoras - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Formación Profesional para personas trabajadoras ha validado este lunes el reparto a las comunidades autónomas de un fondo extraordinario de 107,39 millones de euros destinado a la formación de las personas trabajadoras en sectores estratégicos.

Los recursos financiarán ofertas de Formación Profesional de grados A (acreditaciones parciales de competencias), B (certificados de competencia) y C (certificados profesionales) dirigidos a los trabajadores y las trabajadoras para mejorar sus perspectivas laborales. Estas formaciones deberán impartirse en centros públicos y en centros propios de las comunidades autónomas.

"Esta distribución incorpora además varios criterios para orientar la formación hacia quienes más la necesitan y hacia las demandas de cada territorio", ha explicado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en rueda de prensa previa a la Conferencia Sectorial.

Así, al menos un 30% de estos fondos deberán destinarse a la formación de personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo de pobreza o que hayan participado en el reciente proceso extraordinario de regulación.

Además, hasta un 25% de la formación podrá dedicarse a competencias básicas, y las actuaciones deberán concentrarse en sectores considerados prioritarios por cada comunidad autónoma, de acuerdo con los planes estratégicos estatales o autonómicos.

Este reparto validado hoy por la Conferencia Sectorial fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre, junto la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dirigidas igualmente a la formación de los trabajadores.

Las convocatorias, que suman 126,7 millones de euros, están también enfocadas a los sectores estratégicos en los que se ha detectado una falta de profesionales o dificultades para el relevo generacional, así como a los colectivos que presentan especiales necesidades de formación.