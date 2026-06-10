El Gobierno y las CCAA aprueban el reparto del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial 2026 con 23,1 millones

La Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico aprueba el reparto de 23,1 millones del Fondo de Cohesión Territorial. - MITECO

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico --conformada por Gobierno y Comunidades Autónomas (CCAA)-- ha aprobado por unanimidad este miércoles el reparto territorial del presupuesto del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial para 2026, con un importe de 23,1 millones de euros, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este fondo busca impulsar un modelo "territorial policéntrico, fomentando un desarrollo local, social, económico y medioambiental integrado e inclusivo, que se desarrolle de forma prevalente en pequeñas y medianas localidades y ciudades a partir de sus propias potencialidades".

Según ha explicado el departamento ministerial, los 23,1 millones se repartirán entre las distintas comunidades y ciudades autónomas atendiendo a criterios económicos, sociales y relativos a la densidad de población. Con ellos se financiarán proyectos que generen oportunidades de desarrollo económico y social, "consolidando la cohesión territorial".

Las acciones que desarrollen las CCAA deberán promover medidas de ordenación del territorio que favorezcan un nuevo modelo productivo-territorial. Asimismo, tendrán que abordar los desequilibrios territoriales en el acceso a los servicios esenciales y promover medidas para incentivar la actividad económica en zonas en situación de vulnerabilidad territorial y declive demográfico e impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes de su área de influencia.

En los últimos seis años, se han distribuido más de 200 millones en la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico a las comunidades autónomas, tanto a través de los Presupuestos Generales del Estado como mediante los componentes de bioeconomía y de capacitación digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, ha puesto en valor las líneas de actuación ejecutadas por el Transición Ecológica, la mayoría de ellas en colaboración con otras administraciones, que "hoy permiten dibujar un escenario con importantes avances en conectividad digital e innovación y en el que un 40% de los municipios de menos de 5.000 habitantes crecen en población".

"Esta Conferencia Sectorial es fruto y da continuidad al trabajo realizado, consolida al Fondo de Cohesión y Transformación Territorial como instrumento de cooperación, con impacto en la puesta en marcha de proyectos innovadores, y que defiende un modelo de gobernanza conjunto entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas", ha señalado.