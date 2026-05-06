El Gobierno celebra la visita del Papa: "Un hito que refuerza valores compartidos de convivencia, solidaridad y diálogo"

El Papa León XIV - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo español ha celebrado el viaje del Papa a España entre los días 6 y 12 de junio para visitar Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tras publicar el Vaticano la agenda oficial del recorrido. "El Gobierno celebra este viaje como un hito que refuerza los valores compartidos de convivencia, solidaridad y diálogo", señalan fuentes de Moncloa.

En este sentido, apunta que en un contexto internacional "marcado por la guerra, el odio y la exclusión", el Gobierno destaca el mensaje del Papa en defensa de los valores humanistas del diálogo, la solidaridad y la convivencia. "Esta visita será una oportunidad única para que nuestro país siga mostrando al mundo su sólido compromiso democrático con la paz, la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos", añaden.

Asimismo, el Ejecutivo asegura que lleva meses trabajando para garantizar las condiciones de seguridad y el perfecto desarrollo de los actos de la visita. Con este objetivo, avanza que se movilizarán los medios necesarios para que las jornadas transcurran con total normalidad.

Respecto a los actos, las mismas fuentes destacan que será la primera vez que un Pontífice intervenga en el Congreso de los Diputados y que inaugurará en Barcelona, la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, "un acontecimiento histórico para la ciudad condal, que celebra el Año Gaudí".

Finalmente, recalcan que la visita culminará en Canarias, poniendo en valor "la acogida solidaria, el rechazo a la criminalización y la defensa de la dignidad de los migrantes".