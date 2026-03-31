Gobierno, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y Archidiócesis constituyen una mesa para coordinar la visita del Papa

Reunión presidida por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, con representantes del Ministerio de la Presidencia; de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Comité Organizador de la visita del Papa a España. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Archidiócesis de Madrid han constituido una mesa de trabajo interinstitucional para coordinar la visita del Papa León XIV a Madrid, del 6 al 9 de junio, en el marco de su viaje a España, que se prolongará hasta el 12 de junio.

Así lo ha indicado la Delegación del Gobierno en Madrid en un comunicado tras una reunión que ha tenido lugar este martes, presidida por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, con presencia de representantes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid; del Ayuntamiento de Madrid y del Comité Organizador de la visita.

Según ha indicado la Delegación del Gobierno en su nota, este encuentro fue convocado por el delegado del Gobierno ante "la falta de respuesta" a las misivas enviadas tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid como al alcalde de la capital solicitando la creación de dicha mesa.

"Hoy sí, nos hemos podido sentar todas las Administraciones para preparar conjuntamente la próxima visita del Papa a la Comunidad de Madrid. Esa cooperación interinstitucional que venimos reclamando incesantemente desde hace años, que hoy se ha podido materializar y que estoy convencido de que va a dar sus resultados", ha valorado Martín, en unas declaraciones remitidas por el departamento que dirige.

A su juicio, esta coordinación es "clave" para obtener "resultados eficaces" en lo que se refiere al "plano logístico, operativo, de seguridad" en torno a la visita del Pontífice, y ha asegurado que la "voluntad" del Gobierno es "trabajar en esta dinámica", desde "la lealtad y desde la coordinación".

También ha recordado la "amplia experiencia" que tiene la Delegación en la coordinación de grandes eventos y ha señalado que, seguramente, desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa será el evento "más exigente" que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente.

Fuentes eclesiales han puntualizado a Europa Press que estas reuniones para preparar la visita del Papa a Madrid son "habituales" y ya se habían venido produciendo.