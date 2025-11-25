El Gobierno declara territorios de 15 CC.AA como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado a instancias del Ministerio del Interior una nueva Declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil para territorios de 15 comunidades autónomas (CCAA) afectadas por inundaciones y otros sucesos desde el 26 de agosto al 9 de noviembre, según ha anunciado este martes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

En concreto, Alegría ha apuntado a territorios en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, Cataluña, La Rioja, Baleares, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Comunidad Foral de Navarra y Región de Murcia.