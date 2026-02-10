El Gobierno declara zona de emergencia los territorios afectados por el temporal y pide precaución ante nuevas borrascas

(i-d) El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, La vicepresidenta del Gobierno y ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfica, Sara Aagesen, y la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado "la declaración de zona de emergencia para el territorio afectado por las inundaciones" provocadas por las últimas borrascas, según ha informado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Saiz ha pedido "precaución" ante las próximas borrascas, al igual que la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

"Una de las primeras medidas adoptadas en el Consejo de Ministros ha sido la declaración de zona de emergencia para el territorio afectado por las inundaciones", ha señalado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo y ha indicado que la próxima semana se aprobará un nuevo decreto "con medidas específicas para contrarrestar esta nueva catástrofe medioambiental".

Saiz también ha recordado a dos de las víctimas mortales del último temporal: "Una mujer Policía Nacional que falleció este lunes en la provincia de Cádiz cuando regresaba de patrullar la zona inundada y un trabajador fallecido en el Puerto del Pico (Ávila), durante el operativo de seguridad de estas borrascas que azotan España desde el comienzo del mes de febrero".

Además, ante la llegada de la borrasca 'Nils', la octava consecutiva cuya llegada está prevista para este miércoles. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta borrasca ha sido nombrada por Meteo France y dejará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, con nieve en cotas altas, este miércoles y jueves. Por ello, ha pedido que "se extreme la precaución y se sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".

"En estos ocho años hemos enfrentado sequías, inundaciones, danas y borrascas muy agresivas que están poniendo en jaque nuestras prioridades. No es momento de negar las consecuencias climáticas que tanta gente está sufriendo en sus propias carnes", ha argumentado Saiz.

En la misma línea, Aagesen --también presente en la rueda de prensa-- ha pedido precaución ante la llegada de nuevas borrascas, como 'Nils', y ha enfatizado que son "fenómenos cada vez más extremos y virulentos" ante los que ha reclamado "una respuesta unida y colectiva".

"Hay que tener en cuenta que aún no ha terminado el episodio y siguen las precipitaciones. Y estas precipitaciones que estamos viviendo yo creo que es importante destacar que no se pueden interpretar de manera aislada. Vemos fenómenos cada vez más extremos, más virulentos y sabemos que esto es el resultado de una emergencia climática", ha argumentado.

Respecto a las ayudas a los territorios afectados, la ministra ha explicado que "se está trabajando a todos los niveles del Gobierno" para que se puedan concretar en el próximo Consejo de Ministros. "La semana que viene, con la colaboración de todos y cada uno de los ministros, vamos a evaluar cómo podemos poner en marcha todas esas ayudas para los territorios", ha precisado.

La ministra ha señalado que, en estas últimas semanas, el país ha sufrido "un tren de siete borrascas consecutivas de gran impacto, que han dejado muchísimas lluvias en distintas partes de la Península y una nueva borrasca entrará este miércoles, la borrasca 'Nils'", por lo que ha reiterado su llamamiento a la "prudencia", al tiempo que ha pedido a todos los ciudadanos "que sigan todas las recomendaciones de los servicios meteorológicos y de emergencias en todo momento".

En su intervención, Aagesen también ha trasladado su "cariño" a los familiares de los fallecidos así como a los "vecinos, voluntarios y servidores públicos" de los municipios afectados por las borrascas, sobre todo, 'Leonardo' y 'Marta', que han causado cuantiosos daños materiales en el suroeste peninsular. "Han demostrado ese trabajo incansable, vocación de servicio y enorme capacidad de dar respuesta sin descanso para proteger a la ciudadanía", ha destacado.

Aagesen ha añadido que, "frente a retos como los que plantea el cambio climático", el Ejecutivo ha planteado una "respuesta unida y colectiva". En este punto, ha señalado que, desde la Administración, se han desplegado durante todo este episodio cerca de "10.000 efectivos en coordinación con la Junta de Andalucía, con las diputaciones y los municipios".

Además, ha recordado que el Gobierno, desde 2020, declaró "la emergencia climática". "En este contexto es imprescindible hablar de coordinación, de unidad entre las administraciones, de trabajo conjunto, de anticipación y de respuesta a los efectos de estos episodios. Episodios que nos recuerdan que la lucha contra la emergencia climática y la adaptación contra sus efectos es nuestra principal política de seguridad. Negarlo es una temeridad", ha argumentado.

"Asociar este tren de borrascas a algo normal no es adecuado. No es un fenómeno ni normal ni aislado, es algo que está relacionado con la emergencia climática y tenemos que seguir trabajando en la anticipación, en la colaboración, en la unidad, en sacar adelante algo tan importante como un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, ante una vulnerabilidad que es clara, contundente y cada vez es más intensa y seguir apostando por una agenda verde", ha señalado.

ENERO DE 2026, EL MÁS LLUVIOSO DEL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO

En materia de cifras, ha explicado que "este enero ha sido el más lluvioso del último cuarto de siglo" mientras que, en el caso de Grazalema (Cádiz) ha llovido "en los últimos 15 días más de lo que llueve en un año completo", sin olvidar el "récord de acumulación en los embalses, con 5.600 hectómetros cúbicos entre el 2 y el 9 de febrero, que se suman a los 4.500 hectómetros cúbicos de la semana anterior".

"Se ha superado el récord semanal de agua embalsada en los últimos 30 años. En total, más de 10.000 hectómetros cúbicos en dos semanas", ha puntualizado.

En cualquier caso, ha insistido en que "la situación actual no se puede dar por cerrada". "Viene una nueva borrasca, por lo que hablamos de ocho borrascas consecutivas, un tren de borrascas que hacía más de 30 años que no veíamos y, por lo tanto, es importantísimo llamar a la precaución y que toda la población esté pendiente de los servicios de emergencias", ha reiterado.

"Negar el cambio climático resulta totalmente absurdo. No hay más que mirar por la ventana para ver que esa realidad es palpable, está ahí, está cada vez más presente en España y tenemos que hacerla frente", ha zanjado.