El Gobierno declara zonas gravemente afectadas 45 territorios de 9 CCAA que sufrieron incendios o la dana Adam

Zonas anegadas por el agua a causa de la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha declarado zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil --antes conocidas como zonas catastróficas-- a un total de 45 territorios de nueve comunidades autónomas (CCAA) que sufrieron episodios como incendios o inundaciones entre el 13 de septiembre y el pasado 20 de octubre.

"Esta declaración permitirá activar líneas de ayuda para compensar los daños sufridos por personas e instituciones en aplicación del principio de solidaridad entre territorios y para complementar la actuación de las Administraciones autonómicas y locales", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz, Elma Saiz.

Las nueve autonomías con zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil son Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares y la Región de Murcia.

Entre los episodios más destacados figuran el incendio de Tuejar (Valencia), que afectó a casi 750 hectáreas y dejó dos bomberos forestales heridos, y los de Quiroga (Lugo) y Calvos de Randín (Ourense). También se incluyen las intensas lluvias registradas en Cataluña en las últimas semanas, con acumulados superiores a los 300 litros por metro cuadrado (l/m2).

Saiz también ha puesto el foco en la dana Adam, que ha afectado de manera especialmente grave al área mediterránea peninsular y a Baleares, en particular a La Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante), y que dejó siete víctimas mortales.

"Ante las emergencias de las últimas semanas, no podemos olvidar que el cambio climático nos enfrenta a fenómenos que cada vez son más extremos y a los que debemos anticiparnos a sus consecuencias. Y eso nos exige impulsar políticas públicas pioneras, innovadoras y preventivas, capaces de proteger a la ciudadanía y de dar una respuesta eficaz ante estas situaciones", ha recalcado.

Por otro lado, la ministra portavoz ha señalado que esta semana se cumplen dos años de la dana de Valencia. Por este motivo, ha trasladado "un emotivo y un sentido recuerdo a las víctimas y a todas las personas afectadas por esta tragedia".

Asimismo, ha destacado que esta misma mañana se ha reunido la Comisión Interministerial para el Desarrollo de Medidas Urgentes para el Territorio Afectado por la dana y que el Gobierno ha mantenido "en contacto" con ella para el desarrollo de "medidas urgentes" con las que "seguir estando con todas las personas y territorios afectados".