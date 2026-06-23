Gobierno defiende el Orgullo "contra la injusticia y la intolerancia" y frente a quienes quieren recortar derechos LGTBI

Archivo - Una bandera LGTBI+ durante una manifestación por el Día del Orgullo y a favor de Palestina, en Plaza Universitat, a 29 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha defendido el Orgullo como herramienta política "contra la injusticia y la intolerancia" y frente a quienes pretenden recortar derechos LGTBI.

"El Orgullo LGTBI debe seguir siendo, hoy más que nunca, una herramienta política contra la injusticia y la intolerancia y contra quienes pretenden silenciar, perseguir o recortar los derechos de las personas LGTBI", asegura.

Así se desprende de la declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

El texto, a propuesta de la ministra de Igualdad, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del ministro del Interior y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recoge el apoyo del Gobierno a los colectivos LGTBI+, así como a la necesidad de reflejar la diversidad que nos define como sociedad.

En este sentido, el Ejecutivo destaca que la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad sexual es "una de las prioridades" de la política exterior española en materia de derechos humanos y de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. "El Gobierno de España no mirará a otro lado ante la vulneración de los derechos de las personas LGTBI+ y no cejará en su empeño de que puedan vivir en plena libertad e igualdad en cualquier país del mundo", remarca.

Igualmente, recuerda que España se encuentra "a la vanguardia de las sociedades europeas comprometidas con los derechos de las personas LGTBI+", tal y como refleja el Mapa Arcoíris 2026 de ILGA-Europe, que coloca a España como el país de Europa más garantista con los derechos de las personas LGTBI+, tras subir cinco puestos en tan solo un año.

De la misma manera, en la declaración, el Ejecutivo subraya su compromiso con "seguir adoptando las medidas necesarias para la erradicación de la discriminación y la violencia que, hoy en día, siguen sufriendo las personas LGTBI+ en diferentes ámbitos de sus vidas". Además, insiste en promover "entornos seguros, inclusivos y libres de discriminación que favorezcan el bienestar y la plena participación de las personas LGTBI+".

"DOBLE DISCRIMINACIÓN" DE MUJERES LBTI

Por otro lado, muestra su intención de impulsar instrumentos normativos y políticas públicas en favor de estos colectivos, haciendo "especial hincapié" en la defensa de los derechos de las mujeres LBTI "para combatir la doble discriminación que sufren por motivos de género y de orientación e identidad sexual". Del mismo modo, insiste en la importante de poner a disposición de la ciudadanía "instrumentos que ayuden a luchar contra la discriminación y el odio que puedan sufrir por motivos de orientación e identidad sexual".

En el documento se enumeran medidas como la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI 2025-2028 y la Estrategia para la inclusión social de las personas trans 2025-2028, aprobadas ambas por el Consejo de Ministros en julio del pasado año. A ellas se suman el Servicio 028 de información y atención integral en materia de derechos LGTBI y delitos de odio por LGTBIfobia, gratuito y accesible 24 horas los 365 días del año.

En materia laboral, la aprobación de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas y el Protocolo de acompañamiento para personas trans en el ámbito de la empresa.