El Gobierno destina 23,7 millones de euros a revisar la seguridad de presas para 2026-2031

Archivo - Embalse y presa de Picadas, a 22 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes un contrato de servicios de revisión de la seguridad y análisis de la documentación de la seguridad de las presas y balsas de terceros en cuencas intercomunitarias para el periodo 2026-2031 por un valor estimado de 23.770.278,18 euros.

Este contrato se estructura en diez lotes distribuidos entre las distintas demarcaciones hidrográficas y las labores de coordinación técnica. De acuerdo con Moncloa, los trabajos previstos incluyen inspecciones técnicas sobre el terreno; evaluación del estado estructural y operativo de presas y balsas.

Asimismo, implican revisión de documentación esencial, como planes de emergencia, normas de explotación y clasificaciones de riesgo; así como asistencia técnica y administrativa a las Confederaciones Hidrográficas. Esta actuación se enmarca en el desarrollo de las Normas Técnicas de Seguridad de Presas y Embalses y, según Moncloa, permitirá reforzar las tareas de supervisión y control de estas infraestructuras.

"La autorización de este nuevo contrato da continuidad a los trabajos desarrollados desde 2021, periodo en el que se han realizado más de 1.400 inspecciones de campo, cerca de 1.000 informes de estado y propuestas de actuación y más de 1.500 recopilaciones de información técnica", destaca.