Gobierno detectó en abril de 2025 unas tasas de exclusión de alumnado en PISA en Cataluña superiores a las establecidas

Archivo - Un aula vacía - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes recibió en abril de 2025, una vez que las pruebas PISA habían comenzado, una comunicación de la empresa contratada por la OCDE para la aplicación de las evaluaciones en la que indica que se estaban observando unas tasas de exclusión del alumnado superiores a las establecidas.

Personal técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa contactaron con los correspondientes niveles técnicos del Consell Superior d'Avaluació Educativa en Cataluña y se produjeron comunicaciones sobre las incidencias que se estaban observando por parte de la empresa, según información adelantada por El Mundo y confirmada por Europa Press.

Fuentes del Ministerio precisan que estas comunicaciones se producen únicamente en el nivel técnico de ambas administraciones educativas, y no tienen traslación a otros niveles de ambas administraciones, dado que, en aquel momento, no se podía valorar, técnicamente, el alcance ni las posibles consecuencias que dichas incidencias podrían tener.

Fue en marzo de 2026, cuando la OCDE comunica globalmente los resultados de las pruebas, cuando se conoce dicho impacto. Por tanto, desde el Ministerio que dirige Milagros Tolón apuntan que solamente en marzo de 2026 "es cuando se toma conocimiento del impacto de aquellas incidencias técnicas sobre los resultados de las pruebas".

Por su parte, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern no dio a conocer antes el error en la elaboración de las pruebas Pisa 2025 sobre la educación en Cataluña que impiden su comparación con años anteriores y con otros países por no "informar sin evidencias".

"No pareció prudente dar una información sin tener unas mínimas evidencias de lo que había podido pasar", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en que ha dicho que la investigación en el Departament de Educación y FP continúa abierta.

"El primer elemento de preocupación o detección era que se hubiera podido excluir prácticamente a un 23% de esta parte de alumnos y, como saben, el máximo permitido es del 5%. Por tanto, la primera detección efectivamente se hace en marzo. Aquí se inicia todo un expediente de seguimiento, de valoración", ha expresado.

Ha negado que se haya dado a conocer ahora para no dar explicaciones, puesto que la consellera, Esther Niubó, compareció ante el Parlament el lunes, y ha dicho que el presidente, Salvador Illa, "está a disposición" de los grupos parlamentarios para comparecer ante el Pleno cuando lo soliciten.

Junts y el PP habían reclamado su comparecencia para este mismo viernes, en un pleno extraordinario a su retorno del viaje institucional a Vietnam y Singapur, pero se ha desestimado la petición y ERC y Comuns, los socios de investidura, piden la comparecencia para septiembre.

RESPONSABILIDADES

Respecto a las peticiones de dimisión de la consellera de algunos grupos de la oposición, Paneque ha insistido en que todos los consellers cuentan con la confianza del presidente, y les ha instado a "dar respuestas".

"Se apresuran mucho a pedir dimisiones. Si fuera por algunos grupos parlamentarios, medio Govern estaría cambiado. Lo que esperaría el Govern son propuestas por parte de la oposición", ha expresado.

Más allá de esta cuestión, ha añadido que en el Govern "nadie niega que hay este malestar" en la comunidad educativa, pero que el Ejecutivo se centra en abordar cuestiones acumuladas durante muchos años y que no han aparecido de golpe.