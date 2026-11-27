El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña del PSOE, a 24 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del próximo domingo, Pedro Sánchez, ha señalado este viernes que "en las próximas horas y días" se verá cómo trasladar el 'Med Emre' a un puerto "seguro" para "resolver la crisis" iniciada este jueves, cuando quedó accidentado entre Valencia e Ibiza este buque, que transportaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo marino (MGO).

"Veremos en las próximas horas y en los próximos días cómo lo podemos llevar a un puerto seguro que nos permita resolver esta crisis", ha señalado en una entrevista en 'Hoy por hoy' recogida por Europa Press.

Al ser preguntado sobre si el traslado se va a producir tal y como está el buque, es decir, con la quilla al sol, el presidente ha señalado que están "activos" los "criterios técnicos" para estudiar cómo proceder. Tampoco ha concretado si se descarta que se produzca un vertido.

"En principio, los datos nos indican que efectivamente no se está produciendo esa fuga en los tanques, pero en todo caso lo tomo como lo que es. Es un indicador. No tengo al 100% la información completa sobre este asunto", ha reconocido.

Más allá de ello, Sánchez ha recordado que el Gobierno ha activado el nivel 2 del Plan Marítimo Nacional y que está "cooperando" con el Ejecutivo balear. En este sentido, ha garantizado a "los oyentes, y particularmente a los que viven en Baleares" que el Gobierno central está siguiendo el caso "muy cerca".

"Por supuesto, el vicepresidente primero Carlos Cuerpo se desplazó en el día de ayer a la zona y espero que podamos dar por resuelto este problema en las próximas horas y en los próximos días", ha apostillado.