El Gobierno impulsa la conservación de praderas de fanerógamas marinas en el Mediterráneo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto para impulsar la conservación de las praderas de fanerógamas marinas en el Mediterráneo español, uno de los ecosistemas de mayor valor ecológico del medio marino. La norma establece un marco jurídico común de protección para las praderas de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa para "prevenir los impactos que afectan a estos hábitats y promover su conservación y restauración".

Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), esta norma marca limitaciones al establecimiento de nuevas instalaciones e infraestructuras en las zonas donde se localizan estas praderas. Por ejemplo, se refiere a gasoductos, oleoductos, cables submarinos, conducciones para vertidos o captaciones de agua de mar, infraestructuras portuarias o de defensa de la costa o proyectos de regeneración, entre otros.

Al margen de ello, la norma también introduce restricciones a determinadas actividades potencialmente contaminantes, como vertidos líquidos o sólidos que puedan alterar el estado de estos ecosistemas, así como limitaciones a la implantación de nuevas instalaciones de acuicultura o puntos de vertido próximos a estos ecosistemas.

Asimismo, prohíbe el fondeo de embarcaciones sobre estas praderas y promueve la instalación de sistemas de fondeo de bajo impacto, "diseñados para minimizar los daños sobre el fondo marino y compatibilizar los usos recreativos con la conservación de estos ecosistemas". Además, aborda la gestión de los restos vegetales de estas especies que se acumulan en las playas, conocidos como arribazones, "reconociendo su función ecológica y promoviendo criterios de gestión compatibles con la conservación del ecosistema costero".

El texto establece la elaboración y actualización de la delimitación cartográfica de las praderas como "herramienta fundamental" para mejorar la planificación de usos en el medio marino y facilitar la toma de decisiones basadas en el conocimiento científico. A su vez, impulsa programas de seguimiento, investigación y restauración, destinados a evaluar la evolución de estos hábitats y promover su recuperación en aquellas zonas que hayan sufrido procesos de degradación.

De acuerdo con Transición Ecológica, este "marco homogéneo" de protección permite que las comunidades autónomas (CCAA) desarrollen medidas regulatorias y de gestión adicionales en aquellos espacios marinos protegidos en los que exista continuidad ecológica entre el ecosistema marino y el terrestre. "La Administración General del Estado impulsará la coordinación y cooperación entre administraciones para garantizar una aplicación coherente y eficaz de las medidas de conservación establecidas en la norma", indica.