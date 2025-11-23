El Gobierno invertirá casi 51,2 millones de euros hasta 2028 para renovar los helicópteros de vigilancia la DGT

Archivo - Sombra de uno de los helicópteros Pegasus de la DGT para controlar el tráfico por las carreteras de la zona este de la Comunidad de Madrid, a 28 de julio de 2021, en la Base DGT Madrid-Cuatro Vientos, Madrid, (España). El helicóptero Pegasus, un - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno va a invertir casi 51,2 millones de euros hasta 2028 en el servicio de control y vigilancia del tráfico en las carreteras estatales a través de helicópteros de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así lo señala el Ejecutivo en una respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso Europa Press, en respuesta a una pregunta registrada en el Congreso por el Grupo Popular. Actualmente, según explica, la Unidad de Medios Aéreos de la DGT está "operativa".

Los nueve helicópteros de vigilancia de DGT estuvieron fuera de servicio entre el 1 de septiembre y el 25 de octubre, a la espera de que se procediera a la adjudicación de un nuevo contrato del servicio de mantenimiento de las aeronaves.

Según explica el Gobierno, durante el periodo en el que los helicópteros no efectuaron vuelos, se ha realizado un "plan especial con un incremento notable de la vigilancia, control y regulación del Tráfico con drones de la UMA (Unidad de Medios Aéreos DGT) que ha permitido la continuidad de la vigilancia y regulación con medios aéreos".

En este sentido, argumenta que la "antigüedad" de estos helicópteros y sistemas Pegasus, unido al "elevado" número de servicios vinculados a la Unidad de Medios Aéreos y las "crecientes exigencias" derivadas de la normativa aeronáutica, "aconsejaban la aplicación de un nuevo modelo de gestión en el que, por un lado, se asegurara la disponibilidad de helicópteros y sistemas Pegasus, y, por otro, se garantizara un servicio integral".

El Gobierno recuerda que la licitación llevada a cabo en el mes de abril quedó desierta, por lo que se firmó una declaración de urgencia por razones de interés público y se realizaron "diligentemente los trámites pertinentes para que el expediente de contratación fuera adjudicado y formalizado".

El contrato SARVT fue adjudicado y publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19 de septiembre de 2025. "Tras el periodo legal de interposición de posibles recursos, se formalizó y firmó dicho contrato el pasado 20 de octubre de 2025, entrando en vigor al día siguiente. El sábado 25 de octubre se reanudaron los vuelos de los helicópteros de la UMA (Unidad de Medios Aéreos DGT) en misiones de vigilancia del tráfico con normalidad", señala.