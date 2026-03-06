El Gobierno invertirá más de 600.000 euros en una empresa que desarrolla una tecnología biónica aplicada a la movilidad - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, invertirá más de 600.000 euros en la empresa española Robopedics para impulsar el desarrollo de una tecnología biónica aplicada a la movilidad y a la rehabilitación de personas con discapacidad motora severa.

Según ha informado este viernes el departamento que dirige Óscar López, la inversión de la SETT se enmarca en el acuerdo firmado por ambas partes y está destinada a la industrialización y lanzamiento al mercado de Awake, una solución para robotizar la pierna afectada por una parálisis.

El Ministerio ha explicado que, a diferencia de otros sistemas similares que requieren soporte robótico para ambas piernas, Awake actúa únicamente sobre la pierna afectada. "El peso total del dispositivo es inferior a 6 kg, menos de la mitad de otros similares, el diseño es más compacto y fácil de colocar, y su precio final es un 80% más económico", ha destacado.

Además, ha añadido que incorpora algoritmos de detección de fase de marcha, transferencia de peso y prevención contra caídas, lo que "permite sincronizar la asistencia con el movimiento natural del usuario y garantizar una mayor seguridad".

"La máquina coopera activamente con el usuario, lo que representa un avance innovador y disruptivo en este tipo de soluciones", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que los algoritmos se fundamentan en un modelo de inteligencia artificial que ha sido entrenado con datos de seis sujetos sanos, con ejemplos de posturas sentadas y caídas.

Las soluciones biónicas avanzadas de Robopedics, empresa fundada en Barcelona en 2021, permiten recuperar la capacidad de caminar a personas con importantes problemas de movilidad derivadas de un ictus, concretamente aquellas afectadas por hemiplejia o hemiparesia, y que dependen de una silla de ruedas.

Se estima que más de cien millones de personas en todo el mundo han sobrevivido a un ictus, de las cuales más de veinte millones utilizan una silla de ruedas. El proyecto, que se enmarca en la estrategia de colaboración público-privada de la SETT, representa para Robopedics una ampliación de capital total de 1,7 millones de euros.

La SETT realiza esta operación mediante la facilidad Next Tech, con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la financiación de startups y scale-ups del sector tecnológico. Asimismo, la entidad gestiona dos facilidades más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: el PERTE Chip, dedicado a la microelectrónica y los semiconductores, y el Spain Audiovisual Hub, que incentiva la digitalización del sector audiovisual.