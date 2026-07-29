El Gobierno invierte 9,2 millones en el proyecto audiovisual de animación infantil 'Milo' - SETT

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, ha anunciado una inversión pública de 9,2 millones de euros en el proyecto audiovisual de animación infantil 'Milo' para "construir una franquicia global de entretenimiento".

Según ha informado este miércoles el Ministerio, la operación es resultado de una colaboración público-privada que suma un total de 18,8 millones de euros y en la que participan dos compañías españolas especializadas: la catalana Planeta Junior y la canaria Amuse Animation.

De este modo, la nueva empresa se dedicará a la explotación de los derechos de 'Milo', serie animada dirigida al público preescolar, concebida como una propiedad intelectual (IP) con potencial de explotación en múltiples formatos y territorios.

"Las dos temporadas ya emitidas han convertido la serie en un referente de la animación preescolar global, que ya ha sido doblada a más de 20 idiomas, distribuida en más de 170 países y que está presente en más de 45 canales de televisión y plataformas", ha destacado.

El eje central de la empresa es el contenido audiovisual, pero también se expande hacia el ámbito digital (apps y videojuegos), el licensing (licencia) y productos de consumo, así como experiencias y explotación en múltiples ventanas de distribución.

El Gobierno ha defendido que "el proyecto se fundamenta en un concepto universal y escalable basado en las profesiones y la aspiración infantil, lo que permite su desarrollo sostenido a largo plazo y su adaptación internacional".

Asimismo, ha añadido que este proyecto representa "una oportunidad estratégica en el ámbito de desarrollos tecnológicos: software, videojuegos, apps". "La producción íntegra del contenido audiovisual en territorio nacional, además, impulsa el tejido industrial español, genera empleo cualificado y refuerza la cadena de valor local", ha subrayado.

"Su distribución europea e internacional, generará impacto económico a través de la producción audiovisual, la explotación de derechos, licencias y contenidos derivados, así como creación de empleo especializado y aportación al PIB e ingresos fiscales", ha apuntado.

'Milo' nació en 2021, encargada por el canal infantil de Channel 5, '¡Milkshake!', y, tras su estreno, en el Reino Unido se expandió por todo el mundo. En España, 'Milo' se estrenó en Clan (RTVE) en mayo de 2022. En otoño de 2024 debutó en Estados Unidos en la emisora pública PBS Kids, siendo la primera serie preescolar europea en más de 10 años que adquiría la TV pública norteamericana. La tercera temporada se encuentra ya en producción.