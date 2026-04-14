El Gobierno prepara un RD de enseñanzas universitarias que regulará por primera vez el uso de IA en el aula

El Ministerio prepara un RD de Universidades que tendrá por primera vez con un apartado sobre el uso de la IA en el aula. - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Universidades de España, Francisco García Pascual, ha avanzado este martes que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades está "negociando" con los estudiantes y la CRUE un nuevo Real Decreto para la organización de las enseñanzas universitarias en el que "por primera vez" habrá un apartado dedicado a la inteligencia artificial (IA) y su uso en la universidad. Su intención es que esté publicado en el BOE antes del final de este curso.

Entre otras cosas, ha señalado que todas las universidades van a tener que tener un código ético o deontológico sobre el uso académico de la IA: en el plano del profesor, del estudiante, de la institución y de la investigación. "La IA ha llegado para quedarse", ha resumido en su intervención en la presentación de la publicación 'Universidad 2026', el monográfico anual de 'Nueva Revista' en la UNIR, moderada por su presidente, Rafael Puyol, que ha coordinado este número.

Esta edición del monográfico incluye un artículo precisamente sobre el impacto de la IA en la docencia, la investigación y la evaluación. 'Universidad 2026' reúne a responsables institucionales, rectores, agencias de calidad y expertos nacionales e internacionales para analizar los grandes retos de la educación superior con datos y perspectiva. Además de la IA, también aborda los nuevos modelos de cooperación interuniversitaria y alianzas europeas e iberoamericanas; la calidad universitaria en un contexto de cambio de paradigma; el reconocimiento de títulos y la movilidad internacional; y la empleabilidad y la formación a lo largo de la vida.

EL 3,4% DE LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES SON INTERNACIONALES

Por otro lado, la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE Universidades Españolas) y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha puesto el foco en cómo un 3,4% del total del estudiantado español es internacional, "por detrás de la media" de Australia y Reino Unido, así como de la OCDE, cuyo promedio se sitúa en un 6,4%. "Esa es la realidad", ha lamentado.

A su juicio, la solución a este problema pasa por la cooperación entre las administraciones y las universidades. Se ha referido a varios "retos", como abordar el marco regulatorio y el tema de la homologación y reconocimiento de títulos. "Sé que el Gobierno está trabajando en una respuesta, pero hay que reconocer que llegamos tarde", ha criticado con respecto a este último.

En este marco, ha recalcado que hay que impulsar un cambio de formato de los estudios en España tanto en lo que se refiere al contenido como en la forma. Entre otras cosas, ha señalado que existen "pocos títulos" en España que se impartan en inglés y habría que poner en marcha medidas para remediar esto.

UN CAMBIO DE GOBERNANZA PARA EL CONTEXTO ACTUAL, MENOS "ESTABLE"

Por su parte, la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, ha recalcado que la IA tiene "un enorme potencial", pero sólo "si se integra con criterio". Desde su punto de vista, el sistema universitario tiene que pasar de una actitud reactiva a la inteligencia artificial a una actitud proactiva. "Es un tsunami", ha advertido.

Según ha señalado, la estrategia de la Autónoma se apoya "en el uso ético, la transparencia, la gobernanza clara, la calidad del dato y la supervisión humana". Desde su punto de vista, hay que llevar a cabo una labor "muy de grano fino" para distinguir entre los conocimientos que los estudiantes deben adquirir sin la IA y con la IA. "Nos obliga a pensar realmente en lo que tenemos que enseñar", ha resumido.

Al margen de ello, ha defendido que la universidad necesita un cambio de modelo de gobernanza para hacer frente a los contextos actuales, que son menos "estables". Si bien no tiene "la receta" para hacer frente a esto, sí que ha apuntado a tres factores que a su juicio habría que tener en cuenta: una mayor capacidad de decisión estratégica; más agilidad; y más responsabilidad y transparencia.

En este sentido, ha apuntado a cómo para implementar cambios hace falta liderazgo, y en eso España "falla". "Estamos educados para el consenso, para encontrar soluciones intermedias, pero no para tirar para adelante cuando te encuentras con resistencia al cambio", ha lamentado.

"UNA RÉPLICA DEL ERASMUS EUROPEO"

A su vez, el rector de la Universidad Nacional a Distancia (UNED), Ricardo Mairal Usón, ha puesto el foco sobre el programa Gabriela Mistral, un programa de movilidad "ambicioso" entre todos los países de Iberoamérica. "Una réplica del Erasmus europeo", ha señalado.

Desde su punto de vista, una de las "bondades" del programa es el hecho de que proporciona una solución rápida --"un fast track"-- a la homologación y la equivalencia de títulos. "Creo que es lo que proporcionaría ese salto cualitativo hacia el fortalecimiento del espacio iberoamericano del conocimiento", ha destacado.

Rafael Puyol ha puesto en valor que este volumen suponga el décimo y ha mostrado su agradecimiento a los articulistas que han intervenido, así como en todos aquellos que han colaborado en volúmenes anteriores. "Expreso mi deseo de que este volumen no sólo sea el del décimo aniversario sino el primero de los diez volúmenes siguientes", ha señalado.