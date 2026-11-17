Archivo - Puente de la Puerta de Europa, a 13 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que prohibirá, desde el 1 de julio de 2027, las descargas de aguas procedentes de los sistemas de limpieza de gases de escape de los buques, conocidos como 'scrubbers', en aguas interiores marítimas, zonas de servicio portuarias y zonas de fondeo y detención designadas por seguridad marítima en el mar territorial español, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La medida se aplicará a todos los buques civiles, independientemente de su bandera y del tipo de sistema instalado. Con esta prohibición, el Gobierno busca proteger el medioambiente, simplificar las labores de inspección de las Capitanías Marítimas, dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante, y proporcionar mayor seguridad jurídica a los operadores.

Según el Ministerio, la norma da cumplimiento a la Decisión OSPAR 2025/01 del Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste, pero amplía su ámbito geográfico más allá de esta región y adelanta a 2027 la prohibición prevista para 2029 en los demás modos de operación.

El real decreto no exige retirar ni sustituir los equipos, sino evitar sus descargas mediante alternativas como el uso temporal de combustibles bajos en azufre o la retención a bordo de las aguas de purga para su entrega en puerto.

Además, unifica las restricciones ya existentes en varios puertos españoles y, de acuerdo con Transportes, se suma a una tendencia internacional seguida por más de cuarenta Estados.