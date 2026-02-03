El Gobierno recupera la cotización adicional para agentes y bomberos forestales que cayó con el decreto ómnibus

Archivo - Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en Cervo, a 5 de noviembre de 2025, en Cervo, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar por Real Decreto la cotización adicional para que agentes y bomberos forestales puedan anticipar su jubilación, que había decaído al no obtener el pasado 27 de enero la convalidación del Congreso el Real Decreto-Ley por el que se prorrogaban determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y se adoptaban medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

Después de que la Cámara Baja tumbara la norma, el Ejecutivo la dividió en dos: una dedicada al 'escudo social' y otra enfocada a las pensiones. La cotización adicional para que agentes y bomberos forestales puedan anticipar su jubilación se incluye en el segundo, el Real Decreto-Ley sobre pensiones y otras medidas de seguridad social.

Esta cotización adicional permite activar los coeficientes reductores que hacen posible el anticipo de la edad de jubilación de estos colectivos, en reconocimiento a la especial penosidad y peligrosidad de su trabajo. Estos coeficientes se aprobaron el año pasado en septiembre en el caso de los bomberos y en octubre en el de los agentes forestales y medioambientales tras la oleada de incendios que consumió el noroeste de España en agosto.