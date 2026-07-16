El Gobierno tiene dos meses para decidir sobre la continuidad de Almaraz hasta 2030 tras el aval del CSN

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz, a 16 de febrero de 2026, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene dos meses para decidir si dicta o no la resolución por la cual se autoriza la continuidad de la explotación de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) hasta 2030 después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya emitido un informe favorable a la continuidad de la central desde el punto de vista de la seguridad nuclear.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes ministeriales, que han precisado además que este espacio de tiempo no se va a ver afectado por el 'parón' veraniego. Por lo tanto, Transición Ecológica dictará la resolución definitiva sobre la continuidad de Almaraz en septiembre.

De acuerdo con el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, el plazo máximo en el que MITECO dicta la resolución sobre la concesión de autorización de explotación de una central nuclear es de seis meses.

Las empresas propietarias de Almaraz --Iberdrola, Endesa y Naturgy, que gestionan la central a través de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT)-- acordaron pedir formalmente extender la vida útil de Almaraz a finales de octubre del año pasado. A finales de febrero de este año, remitieron al CSN la documentación técnica necesaria para determinar si se dan las condiciones para que la central continúe operando con seguridad.

Según fuentes ministeriales, el Ejecutivo paralizó el procedimiento para que el CSN llevara a cabo su análisis. Desde esa paralización quedan dos meses para que el Ejecutivo dé su respuesta definitiva con respecto a la continuidad de la central extremeña. Con el informe del CSN se resuelve una de las líneas rojas que el Gobierno marcó para conceder una prórroga: la seguridad nuclear.

Las otras dos son el hecho de que una extensión de la vida útil no suponga una carga para los consumidores y que no se ponga en riesgo la seguridad del sistema eléctrico.

Tras conocerse el aval del CSN, fuentes del MITECO han señalado a Europa Press que están a la espera de recibir el preceptivo informe. En este sentido, señalan que, siguiendo el procedimiento establecido, el MITECO lo estudiará, así como toda la documentación que forma parte del expediente, antes de adoptar una decisión sobre la autorización de explotación de la central.