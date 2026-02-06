Greenpeace denuncia que más de 2,7 millones de españoles viven en zonas con alto riesgo de inundación

Vecinos del municipio granadino de Villanueva Mesía, se afanan en labores de limpiezas de calles y viviendas tras la grave inundación sufrida por el desbordamiento del río Genil. A 6 de febrero de 2026 en Villanueva Mesía, Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha denunciado que más de 2,7 millones de personas siguen viviendo en zonas con alto riesgo de inundación en España. A juicio de la ONG, hace falta una revisión "obligatoria y urgente" de todos los planes de ordenación urbana para incorporar informes de inundabilidad actualizados y vinculantes que declaren las zonas de riesgo de inundación como no urbanizables.

"(Así se protegería) a la población antes de que llegue la siguiente borrasca. En esta evaluación del riesgo es necesario incorporar también las zonas de especial riesgo de inundación pluvial, como ha evidenciado el caso de Grazalema (Cádiz)", han destacado.

De acuerdo con la organización, la gestión actual "sigue atrapada en un ciclo de reacción ante la emergencia y olvida que la verdadera seguridad nace de la planificación preventiva". En este marco, ha abogado por la mejora continua de los protocolos y alertas, la recuperación de los ecosistemas y la apuesta por la naturaleza como "mejor aliada" para la resiliencia del territorio.

En este sentido, los ecologistas han reclamado que las Administraciones pasen de forma urgente "de la política del hormigón a una transición hidrológica justa que recupere la salud de los acuíferos y devuelva a los ríos su libertad de movimiento". Por ello, han propuesto la implementación inmediata de Soluciones basadas en la Naturaleza y el cumplimiento estricto del Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea (UE).

"Restaurar ecosistemas como humedales, riberas de ríos, llanuras de inundación y masas forestales a lo largo de los cauces, incluso en los entornos urbanos, resulta clave para que las inundaciones causen menos daños al permitir que el agua encuentre vías de escape naturales que no pongan en riesgo a personas, infraestructuras o servicios básicos", han destacado.

Para la ONG, cada borrasca de alto impacto seguirá poniendo en riesgo miles de vidas en áreas que nunca debieron ser urbanizadas mientras se siga encajonando los ríos en España y ocupando sus zonas de expansión. "Un año después de la peor dana de la historia de España, recordamos que más de 2,7 millones de personas siguen viviendo en zonas con alto riesgo de inundación", ha señalado la responsable de la campaña de adaptación al cambio climático de la organización, Elvira Jimenez.

En cualquier caso, la organización ha recordado la importancia de atajar el origen del problema y mitigar la crisis climática ante los eventos meteorológicos extremos, "cada vez más evidentes e intensos debido al cambio climático", mediante la reducción drástica de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el abandono "rápido y justo" de los combustibles fósiles.