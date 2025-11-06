Greenpeace pide limitar el tamaño de explotaciones avícolas ante el riesgo de gripe aviar

Archivo - UGT y la patronal alcanzan un preacuerdo en el convenio de Granjas Avícolas con subidas salariales del 3% - UGT FICA - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha pedido limitar el tamaño de las explotaciones avícolas y el cierre de explotaciones intensivas de aves de corral cercanas a núcleos urbanos ante lo que han denominado como la "crisis" de la gripe aviar. Lo ha hecho este jueves, mismo día en el que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que España prohíbe criar aves al aire libre ante el aumento del riesgo de gripe aviar.

"Las macrogranjas son el caldo de cultivo perfecto para que se propaguen este tipo de enfermedades entre las aves, tanto domésticas como silvestres, y salten a los seres humanos", ha declarado el responsable de ganadería de Greenpeace, Luís Ferreirim.

En concreto, la ONG ha demandado una reducción drástica de densidad de animales en explotaciones existentes, como recomienda la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés). Desde su punto de vista, es imprescindible rebajar la carga por unidad de superficie para evitar condiciones ideales para la propagación del virus.

Además, ha instado a cerrar las explotaciones intensivas de aves de corral cercanas a núcleos urbanos y prohibir "por su riesgo latente" aquellas de ganadería industrial ubicadas a menos de 2.000 metros de zonas pobladas. De forma más general, ha exigido reducir la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50% menos en 2030, priorizando sistemas extensivos y ecológicos con menores riesgos zoonóticos y enormes beneficios ambientales.

Asimismo, ha solicitado una moratoria "inmediata y sin dilación" a la ganadería intensiva. Según cifras de la organización, la gripe aviar ha generado ya en Europa 139 focos en explotaciones comerciales de aves de corral desde el 1 de julio. En total, 14 de ellos se han registrado en España, "lo que ha llevado al sacrificio de 2.586.751 animales".

A su vez, también se ha declarado una zona de protección especial en Valladolid y se han adoptado medidas más estrictas en todo el territorio. De acuerdo con la organización, la situación en aves silvestres es igual de "preocupante", con 708 focos detectados en Europa (68 en España), y, de hecho, afecta a zonas como Doñana, las lagunas de Gallocanta o las Tablas de Daimiel.

UN PLAN ESTRATÉGICO DE GANADERÍA PARA ESPAÑA

Por otro lado, Greenpeace ha pedido la elaboración de un Plan Estratégico de Ganadería que permita determinar la carga ganadera máxima para cada región en función de la base territorial necesaria para mantener la actividad ganadera y garantice una transición justa hacia un modelo "verdaderamente sostenible".

En este sentido, ha indicado que esta semana ha presentado alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversos Reales Decretos que establecen las normas básicas de ordenación de determinadas explotaciones ganaderas.

Estas se han centrado en la inclusión de una limitación del tamaño de las explotaciones de aves de corral, así como la reducción del tamaño máximo de las explotaciones de porcino y que se dé solución a la trampa que permite que los promotores de estas explotaciones eludan la autorización ambiental integrada si el proyecto es para menos de 2.000 cerdos y que posteriormente amplíen las explotaciones hasta el máximo legal.

Por último, ha denunciado el proyecto de super macrogranja que se pretende construir en San Clemente (Cuenca), promovido por el Grupo Avícola Rujamar S.L., plantea la instalación de una explotación industrial con capacidad para 1.080.000 gallinas ponedoras. Según la ONG, esto la convertiría en la explotación de aves de corral más grande y más contaminante del país.

"Ahora el Gobierno español tiene la oportunidad de impedir que se sigan poniendo sobre la mesa proyectos para súper macrogranjas, como la que se pretende hacer en San Clemente, Cuenca, y lo debe hacer", ha añadido Ferreirim.