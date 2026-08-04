Greenpeace pide viajar en transporte público y no hacer fuego para disfrutar del eclipse "cuidando del entorno"

Greenpeace pide viajar en transporte público y no hacer fuegos para disfrutar del eclipse "cuidando del entorno". - GREENPEACE

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha hecho un llamamiento a viajar en transporte público para ver el eclipse del 12 de agosto o, en caso de no ser posible, compartir coche. Además, ha aconsejado no hacer fuego ni usar elementos que puedan provocar chispas. Estas son algunas de las recomendaciones que ha emitido la ONG ecologista en un decálogo difundido para disfrutar de este fenómeno "cuidando del entorno".

Así, la lista remitida por la organización también incluye respetar senderos y zonas protegidas, además de la fauna y la vegetación; evitar envases de un solo uso; y no dejarse las bolsas para recoger la basura. "No olvides bolsas para llevarte la basura, separa correctamente tus residuos y deposítalos en los contenedores adecuados", ha incidido.

Por otra parte, también ha aconsejado llevar agua, a ser posible del grifo, para evitar más plástico, en garrafas rellenables; evitar el uso de generadores eléctricos de combustión; intentar minimizar la contaminación lumínica para no asustar a los animales de la zona y para facilitar la observación astronómica de las demás personas y tratar de comprar en comercio local.

"El eclipse es una celebración colectiva de la naturaleza y de la ciencia, pero debemos asegurarnos de que no supone un riesgo ni para quienes lo disfruten ni para el medioambiente. Estamos en un escenario de crisis climática y hay que maximizar la prevención para evitar desastres como los que estamos viendo este verano", ha señalado el portavoz de Greenpeace, José Luis García.

En líneas generales, la ONG ha apuntado que el eclipse plantea desafíos ambientales "que requieren planificación y responsabilidad colectiva". Por ejemplo, ha señalado numerosos puntos de observación del eclipse se encuentran en entornos de alto valor ecológico. Además, éste se producirá en una época especialmente sensible para los incendios en los ecosistemas mediterráneos.

A su vez, ha hablado sobre cómo el desplazamiento de miles de personas hacia las zonas de mejor observación puede provocar un aumento notable del tráfico, de congestiones y de emisiones asociadas al transporte. Asimismo, ha mencionado cómo muchos de los territorios que previsiblemente recibirán una gran afluencia de personas ya afrontan situaciones de estrés hídrico recurrente.

Por otro lado, Greenpeace ha advertido sobre la utilización de envases de un solo uso, comida para llevar o materiales utilizados durante la observación (gafas, etc), que pueden traducirse en un aumento significativo de residuos. En este sentido, también ha indicado que la posible acumulación de personas en distintos puntos de observación podría generar un aumento de la iluminación artificial en el entorno, especialmente por el uso de vehículos y la utilización inadecuada de linternas o dispositivos móviles.

Por otra parte, los ecologistas han hecho una mención a cómo el eclipse es una ocasión para comprar en comercio local ya que "el modelo actual de turismo masivo está generando problemas como infraestructuras públicas al servicio del visitante antes que del residente, empleos de baja calidad y una fiscalidad que subvenciona el transporte más contaminante". Por último, han incidido en la importancia de la "autoprotección" para disfrutar del evento astronómico.

"Como en cualquier otro momento en estas fechas, hay que recordar la necesidad de autoprotección frente a golpes de calor, insolaciones, riesgos oculares y picaduras como las de las garrapatas", ha indicado.