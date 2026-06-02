GREFA celebrará este viernes su 45 aniversario con la entrega de premios a referentes ambientales como Eva Amaral o WWF

GREFA celebra el viernes su 45 aniversario con la entrega de premios a referentes de medioambiente como Eva Amaral o WWF. - GREFA

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Salvaje y su Hábitat (GREFA) celebrará este viernes su 45 aniversario con la entrega de unos premios que reconocerán a personas, entidades e instituciones que han destacado por su compromiso con la conservación de la naturaleza y su vinculación con esta ONG. Entre los trece premiados, figura la cantante Eva Amaral en la categoría de 'Cultura y naturaleza' o la ONG ecologista WWF España en la de 'ONG nacional'.

El acto se llevará a cabo en la sede del Hospital de Fauna Salvaje de GREFA en Majadahonda (Madrid) y reunirá a referentes de la defensa del medioambiente de la difusión y sensibilización ambiental y de la integración del medioambiente en ámbitos como la empresa, la ciencia, la justicia y la cultura.

"Con estos premios, queremos subrayar el valor de las alianzas y del trabajo compartido en favor de la biodiversidad, al tiempo que convertimos nuestro 45 aniversario en una celebración del compromiso colectivo con la naturaleza", ha explicado el presidente de GREFA, Ernesto Álvarez.

Además de Eva Amaral y WWF España, GREFA también premiará en la categoría 'Pionero de la conservación' a Jesús Garzón, naturalista y pionero de la conservación en España y defensor de la trashumancia, fallecido en 2023; y en la de 'Activismo ecologista' a Benigno Varillas, periodista y referente histórico de la divulgación naturalista y el ecologismo en España, fundador de las revistas Quercus y El Cárabo.

A su vez, dará el galardón de 'ONG Internacional' a Rewilding Europe, entidad internacional que impulsa la recuperación de los procesos naturales y la fauna silvestre en Europa; y el de 'Empresa colaboradora' a Redeia, por su compromiso con "la integración de la conservación de la biodiversidad en sus actividades".

En la categoría de 'Colaborador de GREFA' reconocerá a Juan José Cerrón, exdirector general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y colaborador histórico de GREFA, vinculado a numerosos proyectos de conservación; y en la de 'Socio colaborador' a Rafel Hurtado, ingeniero agrónomo y socio colaborador que ha respaldado durante años la labor de GREFA desde entidades como la Fundación Banco Santander.

GREFA también premiará al Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y el Servicio de Toxicología (SERTOX) bajo la categoría de 'Ciencia y conservación'. El primero está especializado en ecología, fauna silvestre y gestión cinegética; el segundo, en intoxicaciones y envenenamientos de fauna, entre otras líneas de trabajo.

Además, otorgará el galardón 'Comunicación ambiental' a Jacob Petrus, geógrafo y divulgador ambiental al frente del programa de RTVE "Aquí la Tierra"; y el de 'Nuevos comunicadores' a Melerus, un joven divulgador especializado en biodiversidad y naturaleza cuyos vídeos en las redes sociales acumulan millones de visualizaciones.

Por último, entregará el premio 'Justicia ambiental' a Jorge Moradell, jurista que destaca por su defensa legal del patrimonio natural desde su cargo de fiscal de medio ambiente de la provincia de Teruel.