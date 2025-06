Guía de Selectividad: Así son los nuevos exámenes, fechas, técnicas de estudio y claves para hacer una buena prueba

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los primeros exámenes del nuevo modelo de la Selectividad serán los días 3, 4 y 5 de junio en toda España, menos en Cataluña, que se celebrarán los días 11, 12 y 13 de junio, y en Canarias los días 4, 5, 6 y 7 de junio.

Además, este año hay una excepción en la Comunidad Valenciana para los alumnos afectados por la dana y habrá tres fechas de la Selectividad: la ordinaria (3, 4 y 5 de junio), la extraordinaria (que será ordinaria para el alumnado afectado y que se celebrará el 1, 2 y 3 de julio) y otra extraordinaria (22, 23 y 24 de julio) solo para afectados por la riada que quieran utilizar como convocatoria ordinaria la del 1, 2 y 3 de julio.

En la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) aprobada por el Gobierno, las faltas de ortografía bajarán un 10 por ciento la nota en los exámenes y los alumnos podrán elegir entre distintas preguntas, aunque requerirán que hayan estudiado todo el temario, y se mantienen las preguntas tipo test.

En la nueva prueba habrá un único modelo de ejercicio para cada materia. Los ejercicios de cada materia estarán estructurados en diferentes apartados, que, a su vez, podrán contener una o varias preguntas o tareas.

Se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas. Esta elección no podrá implicar en ningún caso la disminución del número de competencias específicas evaluadas, por lo que la opcionalidad "no implicará poder estudiar menos temario".

Al igual que en el anterior modelo de EBAU, cada uno de los ejercicios tendrá una duración de 90 minutos y se establecerá un descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. No se computará como periodo de descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de las pruebas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a los que se les haya prescrito dicha medida.

Los alumnos que el próximo curso superen con éxito segundo de Bachillerato y se presenten a esta prueba, se examinarán de cuatro materias (Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II, la materia específica obligatoria de la modalidad cursada y de Historia de España o de la Filosofía), en el caso de las comunidades sin lengua cooficial. En aquellas CCAA con más de una lengua oficial, los estudiantes se examinarán también de Lengua Cooficial y Literatura II (cinco materias en total).

En cuanto a las calificaciones, no hay ningún cambio. La nota de la prueba se calculará haciendo la media aritmética de cada uno de los ejercicios. Será un valor entre 0 y 10 puntos con tres cifras decimales y la nota mínima es un 4.

La nota de acceso a la universidad se calcula sumando el 60% de la nota media normalizada de Bachillerato y el 40% de la calificación de la prueba de acceso. También tendrá un valor de 0 a 10 con tres decimales y la mínima necesaria será un 5. En la fase de admisión se sumarán a esta nota de acceso las dos mejores calificaciones ponderadas de las materias que cada universidad determine.

CÓMO AYUDA LA IA A PREPARAR LA SELECTIVIDAD

Los estudiantes pueden utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para preparar los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que arranca el martes 3 de junio en toda España menos en las Islas Canarias que comienza el 4 de junio y en Cataluña, el 11 de junio.

En concreto, los alumnos pueden, a través de plataformas que utilizan la Inteligencia Artificial, crear simulacros de exámenes o resolver dudas a través de los asistentes virtuales. Esta tecnología genera modelos de exámenes similares a los de la Selectividad, lo que ayuda a los jóvenes a preparar estas pruebas.

Entre ellas, destaca Selectividad IA que ofrece acceso a un profesor virtual 24 horas, resúmenes personalizados de cualquier tema o documento, mapas interactivos, tarjetas de estudio y una sección de ejercicios con preguntas organizadas por temáticas o por bloques de examen, como en la prueba real. Además, permite recibir correcciones y evaluaciones instantáneas de las respuestas.

Asimismo, los Chatbots de Inteligencia Artificial pueden ayudar a resolver exámenes de la Selectividad, tanto con explicaciones como con ejemplos de resolución paso a paso. Por ejemplo, es posible proporcionar a Perplexity un enunciado concreto de examen o un modelo específico de examen y resolverlo, paso a paso, explicando el razonamiento y la estructura de la respuesta.

LAS MEJORES TÉCNICAS DE ESTUDIO

En cuanto a las mejores técnicas de estudio, los especialistas de Harvard avisan de que releer la información no ayuda a retenerla a no ser que no se haya comprendido algo, por lo que recomiendan leer solo una vez e intentar recordar y retener lo más importante de la información.

Al momento de estudiar, los expertos aseguran que no sirve hacerlo durante muchas horas ya que el cerebro comienza a fatigarse. Se deben alternar periodos de estudio con periodos de descanso.

Según Harvard es muy beneficioso para el cerebro cambiar de tema y alternar entre asignaturas. Con una buena organización, alternar contenidos mantiene a los estudiantes más atentos y esto facilita la retención de la información.

Otra técnica de estudio es la Técnica Pomodoro, que se basa en dividir el trabajo en intervalos de tiempo fijos, generalmente de 25 minutos, conocidos como 'pomodoros'.

Cada 'pomodoro' se sigue de un breve descanso de 5 minutos. Después de completar cuatro 'pomodoros', se toma un descanso más largo de 15-30 minutos. Se pueden por ejemplo dividir los temas a estudiar y dedicar 25 minutos de estudio intenso y 5 minutos de descanso.

Por su parte, el experto en gestión de talento y estrategias de comunicación de la Fundación Economía y Salud Julio García Gómez desarrolla una serie de pautas "sencillas, prácticas y efectivas para obtener el mejor rendimiento" en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

El 'Método PAUCOM' creado por este experto consiste en aplicar técnicas centradas en el desarrollo de habilidades de comunicación audiovisual, la lectura en voz alta y la grabación de audio y vídeo para fijar conceptos en el cerebro, y la creación de debates con los compañeros para potenciar el estudio en grupo una vez realizado en solitario.

"Por ejemplo, nos podemos apoyar en las tecnologías a nuestro al alcance, con el móvil a mano, para una vez estudiado un tema, grabar un vídeo de 3 minutos a modo de folio en blanco imaginario, donde en lugar de escribir, contamos de viva voz, delante de la cámara, un resumen de lo aprendido en formato pregunta/ respuesta", explica el educador.

ESTUDIANTES CON LA NOTA MÁXIMA DAN CLAVES PARA HACER UNA BUENA PRUEBA

Estudiantes que han sacado un 14 en la Selectividad, la nota máxima posible, ofrecen las claves para prepararse las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que empiezan la semana que viene en toda España menos en Cataluña.

"En cuestión de técnicas de estudio, va a depender de la persona. Cada uno debería hacer algo de introspección para saber lo que le funciona mejor, porque no todos estudiamos ni aprendemos igual, y eso es algo a tener en cuenta y que contrasta con la idea errónea de que hay una única solución para sacar buenas notas. Lo que sí funciona es llevar todo al día y, si te atascas o no entiendes algo, no tener miedo a preguntar", asegura Irene Vega Sánchez, estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la UCLM, en declaraciones recogidas en la Guía de Acceso 2024-2025 de Uniscopio.

Por su parte, Abilio Ruiz Ramos, estudiante de Matemáticas en la UMA, insta a los alumnos que se están preparando la Selectividad a "esforzarse, ya que, a pesar de que es un año duro, con constancia los resultados llegan y también, no desesperarse ni venirse abajo", ya que el componente anímico es, a su juicio, "muy importante este curso": "Todo resultado con constancia y dedicación acaba llegando".