Habilitado un colegio en Ceuta para atender a mas de un centenar de menores migrantes

Varias personas se asean en las duchas públicas, en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional ha comenzado el proceso de triaje de los migrantes que permanecen en Ceuta, "unos 2.500" según informaciones de la De - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha habilitado uno de los dos colegios que solicitó para la atención de urgencia de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta una semana después de la crisis migratoria.

Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han subrayado que, en este momento, este centro acoge a más de un centenar de personas menores de edad que están siendo atendidas y han pasado su primera noche allí.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado que desde el pasado lunes 27 de julio han estado "siguiendo de cerca" la situación en Ceuta y se ha mantenido contacto y coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, con la Delegación de Gobierno y con el resto de administraciones "para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad".

Entre otras actuaciones, Rego pidió a Ceuta la apertura de dos colegios para acoger a los menores migrantes llegados a la ciudad autónoma desde que comenzó la crisis migratoria, "especialmente" para "las niñas". El Gobierno también ha aprobado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta, en concreto, para la atención de los menores migrantes.

Unos 1.100 menores migrantes están en estos momentos acogidos en Ceuta, según los datos ofrecidos este miércoles por el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, que afirmó que se están realizando traslados de menores desde Ceuta a la Península aunque fuentes de Juventud han precisado posteriormente a Europa Press que estos movimientos que se están produciendo son de menores que ya estaban en la ciudad antes de la crisis del 30 y 31 de julio.

Asimismo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará este viernes 7 de agosto a Ceuta, donde mantendrá encuentros con Juan Jesús Vivas y el delegado de Gobierno en la Ciudad, Miguel Ángel Pérez, además de reunirse con organizaciones de protección a la infancia.