Qué hacer si te toca la Lotería de Navidad 2025

Empleadas de la administración situada en la Avenida de la Constitución, 20 celebran que han vendido parte del número 79432 correspondiente al ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad 2025, a 22 de diciembre de 2025, en Villablino, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press

El director comercial de OVB España, Manuel Alonso, recomienda "no hacer nada" si toca un premio importante de la Lotería de Navidad, ya sea el Gordo o cualquier otro premio grande, incluido un quinto. "Hay que parar. No contarlo, no gastarlo y no decidir en caliente", ha aconsejado en declaraciones a Europa Press.

"Cuando llega un dinero inesperado, las emociones suelen ir por delante y la prisa es el mayor enemigo, pero conviene calcular bien cuánto dinero queda realmente, teniendo en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos y que el resto tributa al 20%, porque incluso con premios más pequeños es fácil gastar como si el importe fuera mayor del que es", ha advertido Alonso.

Después de la reflexión inicial, el director comercial de OVB asegura que, aunque "no hay recetas universales", lo más sensato es dividir el premio en tres partes "ya sea más grande o más modesto".

Según su criterio, una parte de la dotación del premio debería destinarse a la "protección" para reducir deudas o "crear un colchón económico". Después, otro tercio se destinaría al ocio y disfrute "porque un premio también está para cumplir algún deseo", como ha subrayado. Por último, Alonso recomienda destinar la última parte al futuro "con ahorro e inversiones prudentes y diversificadas, siempre entendiendo el riesgo".

"Si no toca nada, el mensaje es el mismo: la mayoría de personas no buscan lujo, sino tranquilidad, y esa estabilidad no depende del azar, sino de planificar con constancia y criterio", ha concluido.