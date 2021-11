Hazte Oír: "No vamos a parar hasta conseguir que el Tribunal Constitucional rompa su silencio sobre el aborto"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, ha asegurado que no van a parar hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2010 por el Partido Popular contra la ley del aborto.

Así se ha pronunciado después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite la querella de HazteOír contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por la demora de más de 11 años en resolver el recurso contra esta ley.

"No vamos a reparar en medios hasta lograr que el Tribunal Constitucional rompa su silencio y resuelva de una vez un recurso que tiene aparcado desde hace más de once años. Es una vergüenza y es inadmisible que esto suceda y los magistrados sean indiferentes a la muerte provocada de más de un millón de bebés desde que se presentó el recurso en 2010 hasta ahora", ha denunciado Arsuaga.

Además, el responsable de los servicios jurídicos de HazteOir.org, Javier María Pérez-Roldán, ha indicado que están estudiando el auto para "llevar a cabo nuevas actuaciones judiciales en los próximos días".

"Lo grave del auto de inadmisión es que el Tribunal Supremo viene a desasistir a los ciudadanos, pues según la teoría de este tribunal, pueden pasar 99 años y seguir sin revolverse el recurso. Y no sería delito, pues no hemos demostrado en la querella el fin ilícito pretendido, cuando el fin ilícito pretendido es precisamente no resolver el recurso", ha valorado.