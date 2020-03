HazteOir tacha de "atropello" el fallo de la Audiencia Nacional que avala retirarle la declaración de utilidad pública

MADRID, 11 DE MARZO DE 2020.

La asociación HazteOir.org ha tachado de "atropello" el fallo de la Audiencia Nacional que ha avalado la resolución del Ministerio del Interior que revocó la declaración de utilidad pública a la asociación HazteOir tras la campaña publicitaria del HOBus que llevaba el lema 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva'.

El tribunal ha rechazado el recurso que había presentado la organización después de la resolución de Interior del 4 de febrero de 2019, ya que entiende que con la mencionada campaña incumplió el deber de promover el interés general en uno de sus aspectos, el de la tolerancia.

"Es un ataque a los miles de ciudadanos que no van a poder desgravar sus aportaciones económicas a HazteOir.org. Y es una maniobra para asfixiar económicamente a una entidad cívica que no gusta al Gobierno de Sánchez ni a sus socios ni a la derecha acomplejada. El fallo no va a detenernos ni a silenciarnos. Vamos a seguir librando la batalla cultural contra los dogmas totalitarios de la izquierda y contra la ideología de género. Contamos con el apoyo de millones de españoles que apoyan nuestras campañas y mantienen económicamente a la asociación, que no recibe ni ha recibido nunca un euro procedente de fondos públicos", ha indicado el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga.

A su juicio, la retirada de la utilidad pública que firmó el ministro Fernando Grande-Marlaska fue "un claro ejemplo de persecución ideológica" contra quienes "se niegan a aceptar graves ataques contra los niños y los padres". "Desgraciadamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha preferido plegarse a la corrección política y ha minado, con su fallo, varios de los derechos fundamentales de nuestra sociedad como la libertad de expresión o el derecho de los ciudadanos a asociarse", ha criticado.

Para Ignacio Arsuaga, "los pasos que está dando el nuevo Gobierno son, como era previsible, completamente ideológicos y ponen en peligro los derechos de los padres y las familias, así como el derecho a la vida amenazado por la eutanasia".

En este contexto, ha asegurado que van a seguir trabajando "sin miedo a la persecución". "Vamos a seguir trabajando duro porque queremos que el Estado no tenga el derecho de matarnos con la eutanasia, que proteja la vida de los más débiles, los no nacidos que son víctimas del aborto; que garantice el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores frente al adoctrinamiento LGTB. Todo aquello que ahora mismo están atacando Sánchez e Iglesias", ha explicado el presidente de la entidad.

Además, ha indicado que "HazteOir.org está en el punto de mira desde que en 2017 cuestionó la ideología de género" y que, desde entonces han recibido "al menos 21 ataques por parte de legisladores, miembros del Gobierno nacional o autonómico o de las corporaciones municipales, que han intentado" que, según denuncian, han intentado "silenciar" a la asociación "con multas", en "los tribunales" o con "amenazas". Por ello, ha anunciado que en las próximas semanas van a denunciar en instituciones y foros internacionales esta "persecución".