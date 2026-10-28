Los heridos, prioridad para protección civil en sucesos como el de Urda: "Se priorizan los casos más graves"

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario estatal de la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias, Juan Antonio Iborra Bernal, ha explicado que la atención a los heridos es prioritaria en sucesos como el de Urda (Toledo), donde han fallecido al menos diez personas tras chocar un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla.

Según ha explicado, Adif es "en teoría" quien debe comunicar al 112 lo sucedido en un accidente de estas características. También pueden ponerse en contacto con el teléfono de emergencias los ciudadanos que hayan presenciado el accidente o se hayan visto afectados por él. Estas llamadas se pueden geoposicionar, lo que permite obtener una localización bastante precisa del lugar del accidente.

"Se envían los protocolos y lo que se hace es constituir lo que se llama un Puesto de Mando Avanzado. En el Puesto de Mando Avanzado lo que se reúne son los responsables de cada una de las agencias o de los servicios que intervienen", ha señalado.

Habitualmente, estos servicios son la policía, que establece un cordón de seguridad para impedir el acceso a la zona de peligro; los sanitarios, que instalan un puesto sanitario avanzado donde realizan el triaje, es decir, la selección de víctimas para que las más graves lleguen primero a los hospitales; y los servicios de intervención, es decir, los bomberos.

Estos últimos se encargan de la excarcelación y del rescate de las personas atrapadas, para lo que utilizan maquinaria que permite abrir las estructuras metálicas y sacar a los afectados. "Luego posteriormente, si hay fallecidos, intervienen lo que son los forenses y el juzgado, y entonces se abren las correspondientes diligencias para determinar lo que ha sucedido", ha añadido.

Iborra Bernal ha detallado que en el triaje se identifica a los heridos más graves para darles prioridad en la atención frente a otros casos de menor gravedad o sin riesgo de un desenlace fatal en pocos minutos.

En este contexto, hay protocolos establecidos para determinar las prioridades en un accidente con múltiples víctimas. A partir de las constantes vitales y de otros signos observables, se determina quién necesita un traslado más urgente al puesto sanitario.

"NORMALMENTE HAY UNA ENCADENACIÓN DE FALLOS"

Por otro lado, ha indicado que un accidente de estas características se produce porque "normalmente hay una encadenación de fallos".

"Parece que hay la costumbre de que siempre que sucede un accidente ferroviario la culpa es del conductor o del maquinista, y normalmente suele ser debido a que hay una serie de circunstancias correlativas que han ido fallando: ha fallado un control, ha fallado la vía, ha fallado la señalización, y en última instancia también ha habido un fallo humano. Eso es lo que hace importante luego hacer la correspondiente investigación", ha explicado.

Una vez que desaparece la situación de riesgo y se pueden garantizar de nuevo las actuaciones básicas, como la reposición de servicios básicos, los servicios del Puesto de Mando Avanzado se van retirando en función de si quedan personas por atender.

Mientras tanto, los servicios de intervención de bomberos pueden seguir trabajando hasta que lleguen los servicios técnicos especializados, encargados de retirar la maquinaria mediante grúas pesadas o el sistema que tengan establecido. "Si están varios días en una situación muy compleja, hay que establecer turnos de relevo y una logística para atender a las personas que están allí, etcétera", ha explicado.