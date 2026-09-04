'El Hormiguero', 'El Intermedio', 'Sueños de libertad' y 'Pasapalabra' llegan a Netflix el próximo lunes

Archivo - Pasapalabra celebra este miércoles su programa número 1.000 - ANTENA 3 - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

'El Hormiguero', 'El Intermedio', 'Sueños de libertad' y 'Pasapalabra' se incorporarán al catálogo de Netflix a partir del próximo lunes 7 de septiembre tras su emisión habitual en los canales de Atresmedia.

Así lo ha anunciado este viernes Atresmedia, que ha detallado que 'Equipo de investigación' llegará a la plataforma de streaming este sábado 5 de septiembre y próximamente 'Veneno', la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

"La incorporación de estos títulos refuerza la fructífera relación entre Atresmedia y Netflix que, en los últimos años, ha propiciado un éxito global para numerosas ficciones de Atresmedia, confirmando su capacidad para conquistar a nuevas audiencias y prolongar su recorrido más allá de su estreno original", ha manifestado el grupo de comunicación.

El catálogo de Netflix ya cuenta con otras series de Atresmedia como 'La Casa de Papel', 'Ángela', 'Alba', 'La cocinera de Castamar', 'Toy boy', 'Mentiras', 'Entre Tierras' y 'Perdiendo el juicio'.

La incorporación a Netflix de cinco de sus títulos más destacados permitirá que sus historias, protagonistas y formatos lleguen a más espectadores, diversificando públicos en una operación aporta mayor visibilidad y alcance a estas producciones nacionales. Una relación ventajosa para todas las partes.