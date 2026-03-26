Ibáñez (Compromís) ve el caso de Noelia como "fracaso colectivo" y pide "ser un poquito más respetuosos con su decisión"

El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez Mezquita, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha señalado que el caso de Noelia, la joven a la que está previsto que se le practique este jueves la eutanasia, es un "fracaso colectivo" y ha pedido "ser un poquito más respetuosos con su decisión".

"Disponemos de toda la información y creo que cuando hay 19 médicos y personas que han avalado esta decisión, pues deberíamos ser un poquito más respetuosos con su decisión, pero evidentemente, respetando su decisión, creo que es un fracaso colectivo y que es una cuestión que genera tristeza y preocupación", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto al ser preguntado por los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, donde también ha destacado que se trata de un tema "profundamente complejo" y que "lo que hay que hacer es respetar a la persona que ha pedido adherirse a una ley".

La joven fue víctima de una agresión sexual múltiple y actualmente sufre una paraplejia irreversible consecuencia de haber intentado quitarse la vida. Su deseo de tener una muerte asistida se trasladó a los tribunales a raíz de los recursos presentados por su padre y la organización Abogados Cristianos que llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.