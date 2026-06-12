Iberia envía avión de reemplazo para la comitiva de León XIV, que llegará a las 20.40, y pide disculpas

El Papa León XIV en el interior del avión 'Falcon' prestado por Casa Real tras la celebración de la ceremonia oficial de despedida, en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos - Eloísa Pérez / ACFI - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El avión de reemplazo de Iberia ha despegado ya del aeropuerto de Madrid y está previsto que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, a las 20:40 hora local, según han informado fuentes de la compañía aérea. A continuación, trasladará a Roma a los pasajeros que iban en la delegación vaticana.

"La seguridad es siempre la prioridad de Iberia. Reemplazar el avión era la opción más segura y, por tanto, es la que se ha adoptado como siempre se hace en circunstancias similares. La compañía pide disculpas a los pasajeros por las molestias que la situación les ha ocasionado", añade.

El Papa León XIV ha regresado finalmente en el falcon cedido por el Rey Felipe VI, que había acudido a despedirlo al aeropuerto. El Pontífice viaja con parte de la comitiva que le acompañaba en su visita apostólica a Madrid. Un fallo técnico ha obligado a desalojar el primer avión previsto para desplazar a Rober Prevost y a toda la delegación a Roma.