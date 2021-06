IE Business School, institución española con el mejor Master in Finance de 2021 y 8ª del mundo, según Financial Times

La cuarta institución española con el mejor Master in Finance es una universidad pública: la Carlos III de Madrid (UC3M), en el puesto 31

IE Business School ocupa la primera posición de España y octava del mundo en el ranking de Masters in Finance 2021 del Financial Times. Este ranking anual evalúa indicadores como el crecimiento profesional y evolución salarial de los alumnos, la diversidad de los participantes y profesores, así como la proyección internacional del programa.

El programa, reconocido de manera consistente entre los 10 mejores del mundo, tiene un año de duración y proporciona el conocimiento y las herramientas de gestión necesarias para dar respuesta a los retos cambiantes del mundo financiero, según destaca IE University.

"El Master in Finance es un programa de finanzas único, con un riguroso proceso de selección, diseñado para alumnos con una mentalidad global y enfocados a ocupar posiciones de alto nivel en el mundo de las finanzas", señala Ignacio de la Torre, director académico del Master in Finance de IE Business School, de IE University.

Además, según afirma, los profesores de este Master "proporcionan una perspectiva incomparable al compaginar su actividad docente con su carrera profesional en posiciones en banca de inversión o en empresas líderes de gestión de activos".

El Master in Finance de IE Business School permite a los alumnos explorar aspectos clave del entorno financiero y les proporciona un conocimiento de primera mano de los mercados, con especializaciones en finanzas corporativas y private equity, gestión de inversiones y FinTech. Más del 90% del claustro de profesores son directivos de banca de inversión, private equity y mercados de capitales que enriquecen la formación con su experiencia en el sector.

Los estudiantes del programa realizan inversiones interactivas con simuladores virtuales a través del Trading Room de IE Business School, y programan en FinTech, Python, MATLAB y Visual Basic.

Además, los alumnos pueden participar en exchange programs con instituciones como London Business School y Frankfurt School of Management, asisten a viajes para ampliar su network en el entorno financiero internacional, y pueden participar también en iniciativas de emprendimiento social en microfinanzas en Ghana a través de la ONG Financieros sin Fronteras.

CUATRO INSTITUCIONES ESPAÑOLAS

En los primeros puestos del ranking del Financial Times se encuentran los Masters in Finance de cinco instituciones francesas: HEC Paris (primer puesto), ESCP Business School (en segunda posición), Skema Business School (tercera), Essec Business School (cuarta) y Edhec Business School (quinta).

Le siguen la University of St Gallen (Suiza), que comparte sexta posición con la Università Bocconi/SDA Bocconi (Italia). En octava posición está IE Business School, de IE University, que comparte octavo puesto con London Business School.

Además de IE Business School, hay otras instituciones y universidades españolas que se cuelan en el ranking del Financial Times por su Master in Finance. Es el caso de Esade Business School, que comparte la posición número 15 con EMLyon Business School (Francia). Y en el puesto número 28 se sitúa el Master in Finance de Eada Business School Barcelona, junto a Vlerick Business School (Bélgica).

La cuarta institución española con el mejor Master in Finance es una universidad pública: la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el puesto 31, posición que comparte con Frankfurt School of Finance and Management (Alemania).