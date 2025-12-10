La ESA e IE firman un acuerdo para impulsar la educación, innovación y desarrollo del talento en el sector aeroespacial

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, y el rector de IE University, Manuel Muñiz - IE

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Espacial Europea (ESA) e IE University han firmado este miércoles un Memorando de Entendimiento (MoU) que establece un marco estratégico de colaboración en educación, innovación y creación de conocimiento dentro del dinámico y creciente sector espacial.

"Hemos firmado un memorándum de entendimiento para ver cómo podemos apoyar la parte educativa y hacer un buen uso de la capacidad de IE University como una universidad internacional que está aquí en Madrid, pero también como una universidad internacional en Europa. Así que es muy interesante para nosotros trabajar con este socio", ha señalado en declaraciones a Europa Press el director general de la ESA, Josef Aschbacher.

El acto de firma ha contado también con la presencia del rector de IE University, Manuel Muñiz, y del decano de IE School of Politics, Economics & Global Affairs, Enrico Letta.

Esta alianza pionera refuerza el compromiso compartido de ambas instituciones con la formación de talento internacional y el impulso del progreso en la economía espacial global.

El MoU sienta las bases para programas académicos diseñados conjuntamente, nuevas vías de desarrollo profesional y proyectos colaborativos que conecten conocimientos a través de distintas disciplinas, al tiempo que amplían el alcance y la participación pública.

La iniciativa se concibe como una plataforma en expansión, con la incorporación prevista de nuevos socios para ampliar su alcance, diversidad e impacto global.

Se trata de una alianza alineada con un panorama espacial global en transformación El sector espacial se encuentra en un punto de inflexión.

Desde IE University apuntan que, mientras la economía espacial global continúa creciendo, impulsada por la innovación, el incremento de la inversión y la rápida expansión de la actividad comercial, la competencia geopolítica está generando una nueva carrera espacial y reforzando la necesidad de que grandes potencias -incluida Europa- desarrollen capacidades estratégicas y autonomía.

Los Estados miembros de la ESA han demostrado recientemente esta ambición al confirmar su apoyo a la Agencia y a sus programas, un paso clave que subraya la necesidad de profesionales altamente capacitados capaces de desenvolverse en un sector marcado por la disrupción tecnológica, la complejidad geopolítica y la creciente competencia internacional.

En medio de esta transformación, la demanda de talento especializado supera ampliamente la oferta, no solo en disciplinas STEM, sino también en liderazgo, seguridad, políticas públicas, gestión empresarial y ámbitos jurídicos.

Afrontar esta brecha requiere una nueva generación de líderes visionarios y multidisciplinares, capaces de operar en la intersección de la tecnología, la innovación, la gestión, los asuntos internacionales y la defensa. La colaboración entre la ESA e IE University responde directamente a esta necesidad.

"La autonomía y la competitividad de Europa en el sector espacial global dependerán de su capacidad para innovar. A través de nuestro trabajo con universidades de toda Europa, y con esta nueva alianza con IE University, la ESA reafirma su compromiso de impulsar a la próxima generación de talento y excelencia académica que dará forma al futuro espacial de Europa", ha afirmado el director general de la ESA.

Por su parte, el rector de IE University ha recalcado que este acuerdo refuerza la misión de la institución académica de "impulsar la innovación y la tecnología, abriendo oportunidades excepcionales" para que sus estudiantes "se involucren con uno de los sectores más transformadores del siglo".

La alianza fomentará el desarrollo de capacidades alineadas con las necesidades europeas en materia de políticas públicas, industria y seguridad, preparando a líderes capaces de influir en un panorama espacial internacional competitivo.

La iniciativa estará impulsada por un claustro docente de primer nivel, reuniendo a destacados académicos y profesionales con amplia experiencia en programas espaciales europeos y globales.

También se apoyará en las fortalezas multidisciplinares de cuatro Escuelas de IE - Politics, Economics & Global Affairs; Science and Technology, Business y Law- garantizando un enfoque integral único en el panorama internacional de la educación superior.

Con este acuerdo, la ESA refuerza su papel en la formación de talento internacional y en la cooperación con instituciones académicas de referencia. IE University, por su parte, consolida su posición a la vanguardia de la educación superior vinculada a sectores estratégicos emergentes.

Ambas instituciones comenzarán de inmediato a desarrollar una hoja de ruta conjunta, con programas y actividades colaborativas previstas para el próximo curso académico.