IE New York College celebra la graduación de la Clase de 2026 - IE UNIVERSITY

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

IE New York College (IENYC) ha celebrado la ceremonia de graduación alumnos del Master in Management y el Master in Global Business & Sustainability procedentes de todo el mundo.

El evento, que ha reunido a graduados, partners académicos y corporativos en el Gerald W. Lynch Theater en Manhattan, ha contado con las intervenciones de Jo-Ann Rolle, Trustee de IE New York College y CEO de J.D. Rolle & Associates LLC, y Jesús Mantas, inversor internacional y experto en tecnología y transformación empresarial, según ha informado la institución académica.

A lo largo del programa, los graduados de IENYC han reforzado su network con figuras del mundo empresarial y han desarrollado competencias clave para gestionar los retos de un mundo transformado por la tecnología y la geopolítica.

IE University es 'sole member' de IE New York College, institución reconocida oficialmente por el Estado de Nueva York. Situada en el SoHo, IENYC forma alumnos procedentes de más de 40 países en el Master in Global Business & Sustainability y el Master in Management.

El próximo mes de septiembre dará comienzo el Master in Finance y el Master in Data Analytics and Artificial Intelligence; y en enero de 2027, IENYC ampliará la propuesta académica con el Master in Strategic and Creative Marketing, Communication and Media.

En la ceremonia de graduación se han entregado los premios a la excelencia académica a los alumnos, miembros del faculty y ambassadors de la institución. Sebastian Jakob Bauer (Master in Global Business and Sustainability) y Maximilian Philipp Marka (Master in Management) han recibido el Academic Excellence Award que reconoce sus brillantes resultados académicos.

Por su parte, Pablo Kursón López ha recibido el Community Ambassador Award por su trabajo para enriquecer la experiencia de los alumnos en el campus a través de iniciativas como el Real Estate Club, y por impulsar el carácter emprendedor fuera del aula. Además, los profesores Hannah Crane y Javier Agüera han sido reconocidos por su excelencia en docencia y mentorship.

Manuel Muñiz, rector de IE University y presidente del Board of Trustees de IE New York College, ha señalado: "Las universidades deben formar personas capaces de liderar un mundo en constante cambio. La Clase de 2026 de IENYC ha desarrollado los conocimientos, la capacidad de adaptación y la visión global necesarias para afrontar nuevos retos, y nos llena de orgullo celebrar su graduación".

Asimismo, Jacqueline LeBlanc, presidenta de IE New York College, se ha dirigido a los graduados, a quienes ha recordado que ahora, pasan a formar parte de la comunidad de alumni. "Desde IENYC os acompañaremos siempre en vuestra carrera profesional. Y estoy segura de que, en el futuro, vosotros también apoyaréis a las próximas generaciones de alumnos y graduados, como miembros de la comunidad IENYC", ha subrayado.

Con el objetivo de acelerar su carrera profesional, los graduados de IE New York College pueden solicitar el Optional Practical Training (OPT) para trabajar en Estados Unidos de 1 a 3 años en el caso de los programas STEM. El 100% de las solicitudes de OPT presentadas en 2025 por alumnos de IENYC fueron aprobadas.

Por regiones mundiales, en la actualidad, más del 70% de los graduados de IENYC trabajan en Nueva York, una de las capitales mundiales de los negocios, referente en innovación; el 23% de los graduados trabaja en Europa y el 6% en Middle East y áfrica. En cuanto su desarrollo directivo, el 72% trabaja en grandes corporaciones y el 18% ha puesto en marcha su propia empresa, reflejo del carácter emprendedor de IENYC.