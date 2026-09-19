La Iglesia analiza los retos de la IA en la protección de menores y presenta una guía de atención a víctimas de abusos

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MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El noveno encuentro de las Oficinas de Protección de Menores de la Iglesia ha analizado los retos que presenta la Inteligencia Artificial en la protección de menores y ha dado a conocer una guía de atención a víctimas de abusos sexuales menores o adultos vulnerables.

El encuentro se ha celebrado los días 18 y 19 de septiembre, que en esta edición se ha titulado "El abuso de menores entre la Inteligencia Artificial y la realidad", y ha examinado los nuevos escenarios de riesgo para los menores en redes sociales y entornos digitales.

La jornada comenzó el viernes 18 de septiembre con la acogida de los participantes, seguida de un momento de oración y presentación. El secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores (Tutela Minorum), Luis Manuel Alí Herrera, fue el encargado de ofrecer unas palabras de saludo a los allí congregados.

NUEVAS FORMAS DE ABUSO EN REDES SOCIALES

La primera sesión estuvo dedicada a las nuevas formas del abuso del menor en redes sociales y entornos digitales y la ética del cuidado en la era de la Inteligencia Artificial. La consejera delegado de Ethical Artificial Intelligence for Human Development, Amparo Alonso Escobar, fue la encargada de ofrecer la ponencia.

Posteriormente, el profesor del Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana de Roma, Antonio Carrón de la Torre, anslizó la influencia de la inteligencia artificial en los agentes pastorales. La mañana concluyó con un diálogo conjunto con ambos ponentes.

La tarde del viernes, 18 de septiembre, estuvo centrada en distintos ámbitos de trabajo relacionados con la protección de menores. Tras las reuniones de los grupos de trabajo, se compartieron experiencias en el ámbito sanitario, a cargo de Roberto Pérez Conejero, de los Religiosos Camilos, y se abordó el acompañamiento a victimarios, con la participación de la responsable de Relaciones Institucionales y Consultoría de la Fundació Vicki Bernadet, Pilar Polo Polo.

La segunda jornada, este sábado 19 de septiembre, ha comenzado con una sesión dedicada al acuerdo con el Gobierno, en la que han participado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis J. Argüello García, y el presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego. La sesión abordó el itinerario de las negociaciones y el contenido del acuerdo, seguida de un trabajo por grupos.

Entre los principales resultados del encuentro ha destacado la presentación de una guía de atención al victimario de abusos sexuales a menores o adultos vulnerables en el seno de la Iglesia, que ha sido elaborada por uno de los grupos de estudio constituidos bajo la tutela del Servicio de Protección de Menores y que "ofrece orientaciones a diócesis, institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica para el acompañamiento de los agentes de pastoral".

La guía, actualmente en proceso de edición, ha sido concebida desde "una perspectiva de responsabilidad, prevención y cuidado" y destaca por incluir el pacto institucional con el victimario, que ha sido descrito como "una herramienta colegiada que permite concretar, supervisar y evaluar las medidas acordadas en cada proceso de acompañamiento".

El encuentro ha dedicado también un espacio significativo a los testimonios de víctimas, "poniendo en el centro la experiencia de quienes han sufrido abusos y los procesos de reparación y sanación emprendidos", mientras que la primera jornada se centró en "las nuevas formas del abuso del menor en redes sociales y entornos digitales" y en "la ética del cuidado en la era de la Inteligencia Artificial".

Asimismo, ha sido presentado el Diccionario de Restauración y Sanación como segunda herramienta novedosa, completando así una propuesta integral de la Iglesia que abarca la prevención, el acompañamiento a victimarios y la reparación de las víctimas en los procesos de protección de menores.