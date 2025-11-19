La Iglesia católica, abierta a cambiar la fecha de la celebración de la Pascua: "No hay hostilidad"

El director del Secretariado de la Subcomisión de relaciones interconfesionales, Rafael Vázquez, el obispos auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, y el director de comunicación de la CEE, José Gabriel Vera. - EUROPA PRESS

El obispo auxiliar de Sevilla y presidente de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ramón Darío Valdivia, ha asegurado que la Iglesia católica está abierta a cambiar la fecha de celebración de la Pascua y aceptar la que propongan los ortodoxos.

Así lo ha explicado este miércoles en un encuentro con periodistas para presentar la celebración ecuménica por el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, que se celebrará este jueves a las 20:00 horas en la Catedral de la Almudena. La celebración ha sido preparada de forma conjunta por las distintas confesiones cristianas.

"Otro de los elementos que hace Nicea es intentar poner una fecha para celebrar la Pascua, nosotros seguimos manteniendo de alguna manera las diferencias pero no son tanto teológicas como cuestiones de calendario. Mientras que la ortodoxa está celebrando con un calendario juliano, de los emperadores, la católica sigue con el calendario gregoriano, de manera que hay esas diferencias pero no son tanto cuestiones teológicas", ha explicado Valdivia.

En todo caso, el obispo ha asegurado que "se está dialogando continuamente" y que "la Iglesia Católica no tendría ningún problema en poder aceptar" la fecha que se proponga. "Plantearía cuestiones difíciles pero no hay un sentido de hostilidad hacia ese punto ni muchísimo menos", ha precisado.

Actualmente, la Pascua se celebra el primer domingo después la primera luna llena de Primavera. Si bien, al seguir diferentes calendarios católicos y ortodoxos, la fecha de celebración no coincide.

"Abiertos estamos a que nos den una fecha", ha aseverado el director del Secretariado, Rafael Vázquez. Si bien, abogan por una fecha que varíe cada año porque consideran que "una fecha fija restaría importancia al aspecto novedoso de la Resurrección".

En todo caso, han destacado que el hecho de que este jueves se vaya a hacer una celebración ecuménica en la Catedral de la Almudena es "un signo de esperanza".

Durante la celebración, las diferentes iglesias (católica, ortodoxas, anglicanas, evangélicas) leerán una declaración conjunta en la que manifestarán su "compromiso" de dejar de ser un día "un plural" para ser "una única Iglesia", según ha destacado Vázquez.

Según ha precisado, las Iglesias cristianas tienen la misión común de "anunciar Cristo en un mundo secularizado" y ha añadido que la división que existe actualmente es "una situación anómala y resta credibilidad al mensaje".

"En medio de una sociedad polarizada, podemos unirnos y dar ese signo de esperanza, de que estamos comprometidos a trabajar juntos", ha subrayado Vázquez.

ORDENACIÓN DE MUJERES

Entre las dificultades que se encontrarían para alcanzar la unidad de todas las Iglesias cristianas, el director del Secretariado ha reconocido que una de ellas es la ordenación de mujeres en la Iglesia anglicana.

"Estas cuestiones complican la unidad", ha apuntado Vázquez, al tiempo que ha añadido que la decisión de nombrar a la obispa Sarah Mullally, arzobispa de Canterbury, ha generado división dentro de la propia Iglesia anglicana, sobre todo en África. "Son cuestiones que podrían llamar a la prudencia en este tipo de decisiones, porque si provocan desunión, al menos tendríamos que cuestionarlo", ha indicado.