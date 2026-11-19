Rafael Vázquez y Ricardo García, de la Oficina de Libertad Religiosa de la CEE presenta un informe sobre 'Delitos de odio contra católicos'. - CEE

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia católica española ha contabilizado un total de 131 incidentes contra la comunidad católica en España en 2025, la mayoría de ellos robos, según el primer informe de la Oficina de Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El estudio, titulado 'Delitos de odio contra católicos en España' y elaborado a partir de información de las diócesis y de noticias publicadas en los medios de comunicación, refleja que el robo es la tipología más frecuente, con 56 casos.

Les siguen otras formas de vandalismo, con 12 incidentes; difamación desde la libertad de expresión, con 11 casos; y amenazas, ataques contra el lugar de culto y profanación de tumbas o imágenes religiosas, con 9 casos cada una.

Asimismo, el informe recoge seis hechos de difamación a los católicos desde la libertad artística, siete casos de asalto físico y siete profanaciones de sagrarios.

Además, de los datos se desprende que diciembre es el mes con mayor concentración de incidentes, un incremento que los autores del informe relacionan con las fechas navideñas en las que se produce una mayor exposición de templos y elementos religiosos.

Por comunidades autónomas, la mayor parte de los hechos se registran en Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco, mientras que Cantabria, La Rioja o las Islas Canarias aparecen de forma más puntual.

Aunque el informe se titula 'Delitos de odio contra católicos en España', Ricardo García, miembro de la Oficina de Libertad Religiosa de la CEE, ha puntualizado que no todos los hechos registrados en el informe han sido juzgados aunque ha insistido en que sí tienen al menos "apariencia de delito" y que al único que corresponde decidirlo es al juez.

"NO HABLAMOS DE IGLESIA PERSEGUIDA"

"No se trata de crear una situación alarmista ni estamos hablando de Iglesia perseguida", ha precisado el director del secretariado de la Subcomisión para Relaciones Interconfesionales de la CEE, Rafael Vázquez, este jueves, en una rueda de prensa para presentar el Informe.

Vázquez, que no se ha atrevido a catalogar la situación en España como de "cristianofobia", ha aclarado que el objetivo que tienen con este informe es "promover un clima de respeto" y sensibilizar a la población española para que "tome conciencia de que hay ofensas y de que esto es denunciable".

Además, sobre la creación hace un año de la Oficina de Libertad Religiosa, ha señalado que el origen está relacionado con la propuesta del Gobierno de eliminar del Código Penal el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos.