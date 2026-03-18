La Iglesia lanza nuevas rutas de la 'Línea 105 Xtantos' para mostrar la labor que realiza con lo recaudado del IRPF

Imagen de la campaña 'Línea 105 Xtantos. Próxima parada'. - CEE

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha lanzado una nueva ruta de la 'Línea 105 Xtantos', que busca "acercar la labor social y espiritual de la Iglesia a toda la sociedad" a través de recorridos de proximidad, en autobús o a pie, en toda España.

La línea, que el año pasado recorrió las distintas diócesis de España, vuelve este año con una 'Próxima parada' en la que los participantes podrán conocer "de primera mano" el "impacto" que tiene marcar la casilla de la Iglesia, según ha informado la CEE en un comunicado.

La iniciativa está abierta a todos los ciudadanos, que pueden apuntarse a través de la página web de la 'linea105xtantos', rellenando un formulario de inscripción por diócesis, que estará abierto hasta el 15 de abril.

Cada diócesis contactará directamente con los participantes, un máximo de 15 personas por ruta, para comunicarles el día, la hora y el punto de encuentro para la visita, que se realizará entre los meses de abril y junio.

También será cada diócesis la que diseñe el formato, en autobús o a pie, y los días de la ruta en función de sus posibilidades, aunque todas tendrán en común "mostrar cómo las parroquias y comunidades cristianas viven al servicio de los demás".

Para promocionar la iniciativa, la CEE ha organizado una experiencia previa en Málaga en la que han participado Raúl, Raquel, Juan, Myriam, Damián, Paola, Ana y Antonio, que son "las caras y las voces" de la campaña de este año.

Todos ellos han visitado durante cuatro días diversos proyectos de la Iglesia que, según destaca la CEE, en muchos casos "no reciben subvenciones" por lo que "su supervivencia depende directamente" de la X.

Los participantes de esta experiencia visitaron el centro de Mayores de la parroquia Santa María de la Amargura, "un refugio contra la 'epidemia' de la soledad que afecta a tantos ancianos en el barrio" y que acoge a día de hoy a 200 beneficiarios, y el Hogar San Carlos de acogida para mujeres, una "casa familiar" donde "cuatro religiosas filipenses dan alojamiento, manutención y formación a cuatro madres jóvenes con hijos pequeños".

También conocieron la parroquia San Pablo y el colegio diocesano Cardenal Herrera Oria, donde les informaron sobre su programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral.

La campaña se desarrollará del 23 de marzo al 30 de junio y la CEE ha invertido un total de 2.827.000 de euros +IVA.