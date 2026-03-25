La Iglesia de Madrid convoca una colecta extraordinaria el 12 de abril para financiar el viaje del Papa

Cartel promocional para la visita del Papa León XIV a España. - ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Madrid ha convocado una colecta extraordinaria el próximo domingo 12 de abril para ayudar a financiar el viaje del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, aunque recuerda que ya se pueden hacer donaciones por bizum, transferencia o en la parroquia.

"¡León XIV nos visita! ¡Tu ayuda marca la diferencia! Contamos contigo para que el Santo Padre se sienta en casa", reza el cartel promocional. En concreto, León XIV estará del 6 al 9 de junio en Madrid, del 9 al 11 en Barcelona y del 11 al 12 en las Islas Canarias.

En concreto, la Delegación Episcopal de Economía y Administración General de la diócesis ha enviado a todos los párrocos de Madrid una carta en la que convoca esta colecta extraordinaria con motivo de la visita del Pontífice.

Según detallan, los fondos recaudados se destinarán a "cubrir necesidades logísticas, de infraestructuras, seguridad, transportes, desarrollo técnico, equipamientos audiovisuales y material textil, entre otros".

Además, la gestión económica "se regirá", según indica la carta enviada, "por los principios de austeridad, comunión de bienes, transparencia y rendición de cuentas, y contará con una auditoría externa e independiente cuyos resultados serán publicados".

Aunque la colecta extraordinaria se ha convocado para el segundo domingo de Pascua, la Archidiócesis apunta que las aportaciones pueden realizarse "desde ya" a través de bizum, del Portal de donativos 'Dono a mi Iglesia' o en las parroquias indicando que es para la visita papal.

Asimismo, recuerda que las donaciones realizadas a entidades acogidas a la Ley de Mecenazgo cuentan con "importantes incentivos fiscales". Así, explican que si una persona dona 250 euros, puede recuperar hasta 200 euros en su próxima declaración de la renta (el 80% de su donación); y a partir de 250 euros, hasta un 40%, el mismo porcentaje que para las personas jurídicas