Igualdad Animal denuncia que sólo el 18% de hoteles se abastecen al 100% con huevos de gallinas criadas fuera de jaulas.

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Igualdad Animal ha denunciado que sólo el 18% de los 46 hoteles y 'caterings' que ha investigado se abastece ya al 100% con huevos de gallinas criadas fuera de jaulas. Un 65% ha superado el 50% de la transición, mientras que ocho empresas siguen por debajo de la mitad de lo comprometido, entre ellas Meliá, Barceló, Sodexo, Newrest, Do&Co, Elior Group y Serunión.

Esta es la conclusión a la que la ONG animalista ha llegado en su informe 'Hostelería sin jaulas: una transición necesaria en España', publicado este viernes. En el texto, ha recordado que 34 de estas empresas --es decir, una de cada tres (74%)-- ha publicado un compromiso público de abastecerse únicamente de huevos de gallinas libres de jaula antes de que se acabe 2025.

Frente a esto, ha criticado como "especialmente grave" la situación en compañías que "no siquiera informan de sus progresos" como B&B Hoteles, Room Mate Hoteles, H10 Hoteles, Radisson Hotel Group, Grupo Pierre & Vacances-Center Parcs, Cathay Dining o Best Western. "La ausencia total de transparencia refleja una falta de voluntad para cumplir con sus compromisos públicos", ha denunciado la organización.

De hecho, ha destacado Marriott Hotels & Resorts, cuya "falta de transparencia y compromiso real" ha motivado el lanzamiento de una campaña internacional que critica "sus promesas vacías y su incumplimiento sistemático".

Más allá de ello, Igualdad Animal ha exigido a las empresas que cumplan sus compromisos sin más retrasos y al Gobierno que apoye e impulse una transición a un modelo sin jaulas. "La modernización de la legislación europea de bienestar animal, que prevé la eliminación de las jaulas, marca el camino a seguir", ha recalcado.